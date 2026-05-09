Вярата в себе си е крайъгълен камък за успех във всеки аспкет на живота. Но как да развием подобна самоувереност? Далай Лама има просто съвет: "Любовта носи самоувереност, гневът носи страх."

Самоувереността според тибетския духовен водач има алтруистичен корен и идва от щедростта - от мислите и грижите за другите хора. Той нарича това топла добросърдечност - да бъдеш сърдечен човек.

Ако живеете живота си с истинска загриженост не само за собственото си благополучие, но и за това на останалите, ще се почувствате по-добре в кожата си и това ще ви даде по-добре усещане за себе си. А това от своя страна ще ви накара се почувствате по-самоуверени, казва 14-ият Далай Лама, който оглави тазгодишната класация на 100-те най-влиятелни духовни лидери в света през 2020 г. на списание Watkins Mind Body Spirit.

Самоувереността е "ключовият фактор" в развитието на всички важни черти, за да има човек решителност, силна воля и оптимизъм. Животът не е лесен и е изпълнен с ежедневни предизикателства и проблеми, така че решителността, силата на волята, оптимизмът са много важни, казва духовният водач на тибетския будизъм пред студенти от Калифорнийския университет в Сан Диего.

Високите оценки и примерно поведение в училище сами по себе си не са 100-процентова гаранция за успех в живота, ако на човек му липса самоувереност и самочувствие. А те идват, когато обичате себе си и останалите.

"Добротата и състраданието пораждат самочувствие, което от своя страна ни дава възможност да бъдем честни, истински и открити", пише Далай Лама в Туитър профила си.

Хората, които дават, помагат и правят нещо за развитието на човечестовото са сред най-успешните в живота. За разлика от хората, които живеят егоистично, загрижени единствено за собствената си изгода. "Ако имате егоцентрично отношение, тогава ще се изпълнени с повече страх, колебание и недоверие към останалите", казва Далай Лама.

Вместо това той казва: "Комбинирайте сърдечността с този блестящ мозък. Комбинирайте тези две неща. Тогава, на първо място, самите индивиди ще станат по-щастливи, по-спокойни, по-отпуснати. И на второ - другите индивиди също. Виждате ли, че подобно отношение автоматично носи повече приятели?"

Ключът към самоувереността на един човек се корени само в неговия ум. Или както казва Далай Лама: "Спокойният ум носи вътрешна сила и самоувереност, което е много важно за здравето ни". А само "с реализирането на собствения потенциал и самоувереността си в способностите си човек може да изгради по-добър свят."