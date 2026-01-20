Езикът има две основни цели: предоставяне на информация и постигане на разбиране на тази информация. Най-лесният начин да направим това е чрез речта. Като говорим с хората, можем да изградим ритъм, който ни позволява да постигнем това, а т.нар. „паразитни думи“ могат да бъдат чудесен инструмент за поддържане на разговора. И въпреки това, те си остават паразитни и не би трябвало да запълват по-голямата част от изреченото.

„Ако се замислите, когато общувате с някого, трябва да правите естествени паузи, а паразитните думи понякога помагат за това“, каза д-р Анджела Корбо, професор и ръководител на катедрата по комуникационни изследвания в университета Уайдънър в Честър, Пенсилвания пред CNN.

„Те показват, че това е моментът, в който подканвате хората да мислят, да размишляват и те преминават от този пасивен процес на слушане към осъзнаване, че участват в разговора.“

Вероятно ви се е случвало докато разговаряте по телефона с някого и си направите кратка пауза, събеседника ви да попита: „Здравейте? Все още ли сте тук?“

Снимка: Getty Images

„Живеем в тревожно общество, което не обича паузите. Свикнали сме с определен ритъм. Тези „пълнежи“ често заместват „Имам нужда от момент, за да събера мислите си“ или в някои случаи дори може да се считат за по-социално подходящо да се кажат“, продължи Корбо.

Кога трябва да избягвате употребата на паразитни думи?

Когато работите в професионална среда, независимо дали изнасяте презентация пред екипа или клиентите си, говорите в съда или сте интервюирани, е препоръчително напълно да избягвате използването на такива кратки паузи, защото биха могли да бъдат интерпретирани като празни приказки или да покаат неподготвеност.

Можете да предотвратите това, като репетирате презентацията си предварително.

Снимка: Getty Images

Това, че сте в професионална среда, не означава, че никога не можете да използвате някои думи-пълнители. Става въпрос за намиране на баланс, който ви позволява изграждането на междуличностни отношения между вас – говорещия – и вашата аудитория.

Важно е да знаете какво ще кажете, но също така трябва да има известно ниво на автентичност в речта ви, според Корбо. Използването на паразитни думи може да ви помогне да избегнете да звучите „роботизирано“.

