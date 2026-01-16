Чувствате ли облекчение, когато плановете ви отпаднат? Психолог разкрива какво казва това за характера ви.
Всички сме го изпитвали – онзи момент, в който някой ни пише съобщение или ни се обажда по телефона с думите: „Хей, съжалявам, но няма да мога да дойда довечера“. Вместо разочарование, тялото ви се залива от вълна на облекчение. Вече не е нужно да се гримирате, да избирате тоалет или да пътувате, за да стигнете до уговореното място. Можете просто да останете у дома, по пижама.
Ако това ви звучи познато, значи сте се запознали с JOMO (Joy of Missing Out) – радостта от пропускането. Но защо отмяната на планове ни кара да се чувстваме толкова добре и кога това удоволствие се превръща в сигнал за нещо по-дълбоко?
Защо мозъкът ни празнува отменената среща?
Известният психолог и телевизионен водещ д-р Линда Пападопулос, която има над 17 години опит в областта на консултативната психология, обяснява, че това чувство не е просто мързел.
„Когато даден план отпадне, вашата нервна система казва: „О, чудесно, изискването е премахнато, вече съм в безопасност“. Става въпрос за огромното когнитивно натоварване, на което сме изложени постоянно“, споделя тя.
Според д-р Пападопулос социалните контакти изискват енергия – ние мислим за очакванията на другите, за това как ще изглеждаме и как ще се представим. В момента, в който ангажиментът изчезне, нивата на кортизол (хормона на стреса) спадат и ние си връщаме чувството за контрол над собственото време.
Какво казва това за вашия характер?
Ако често предпочитате самотата пред компанията, това може да разкрие някои специфични и дори редки черти на характера ви:
- Висок вътрешен фокус на контрол: Вие цените времето си и се чувствате най-добре, когато сами определяте графика си.
- Автентични граници: Умеете да разпознавате или се учите кога енергията ви е на привършване.
- Комфорт в самотата: За разлика от много хора, вие не се страхувате да останете сами със своите мисли.
- Качество пред количество: Предпочитате една смислена среща пред десет повърхностни социални ангажимента.
Проучванията показват и една по-тъмна страна. Ако вие сте човекът, който системно и умишлено отменя планове в последния момент, това може да е признак на егоцентризъм или черти, граничещи с нарцисизъм. Но ако просто изпитвате облекчение, когато друг отмени – причината най-вероятно е симптом за така популярния бърнаут.
Как да счупим този модел?
Въпреки че уютният диван вкъщи е изкушаващ, д-р Пападопулос предупреждава, че прекалената изолация може да ни навреди. Тя дава няколко съвета за това как хората могат да се справят с това.
- Променете начина на мислене: Вместо да мислите „Ох, трябва да изляза в този студ“, мислете „Ще изляза, за да се посмея с този приятел, който винаги ме разбира“. Фокусирайте се върху печалбата, а не върху усилията.
- Бъдете реалисти: Не планирайте 5 излизания седмично, ако знаете, че имате енергия само за едно. Балансът е ключов.
- Техниката 5-4-3-2-1: Ако тревожността ви спира да излезете, върнете се в тялото си с това упражнение. Назовете 5 неща, които виждате, 4, които чувате, 3, които докосвате, 2, които миришете и 1, което можете да опитате на вкус.
Социализацията е важна за психичното ни здраве. Следващият път, когато планът се провали, насладете се, но не забравяйте понякога да казвате „Да“ на света навън – често именно там се случват най-хубавите неща.
