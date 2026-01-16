Чувствате ли облекчение, когато плановете ви отпаднат? Психолог разкрива какво казва това за характера ви.

Всички сме го изпитвали – онзи момент, в който някой ни пише съобщение или ни се обажда по телефона с думите: „Хей, съжалявам, но няма да мога да дойда довечера“. Вместо разочарование, тялото ви се залива от вълна на облекчение. Вече не е нужно да се гримирате, да избирате тоалет или да пътувате, за да стигнете до уговореното място. Можете просто да останете у дома, по пижама.

Ако това ви звучи познато, значи сте се запознали с JOMO (Joy of Missing Out) – радостта от пропускането. Но защо отмяната на планове ни кара да се чувстваме толкова добре и кога това удоволствие се превръща в сигнал за нещо по-дълбоко?

Защо мозъкът ни празнува отменената среща?

Известният психолог и телевизионен водещ д-р Линда Пападопулос, която има над 17 години опит в областта на консултативната психология, обяснява, че това чувство не е просто мързел.

„Когато даден план отпадне, вашата нервна система казва: „О, чудесно, изискването е премахнато, вече съм в безопасност“. Става въпрос за огромното когнитивно натоварване, на което сме изложени постоянно“, споделя тя.

Според д-р Пападопулос социалните контакти изискват енергия – ние мислим за очакванията на другите, за това как ще изглеждаме и как ще се представим. В момента, в който ангажиментът изчезне, нивата на кортизол (хормона на стреса) спадат и ние си връщаме чувството за контрол над собственото време.

Какво казва това за вашия характер?

Ако често предпочитате самотата пред компанията, това може да разкрие някои специфични и дори редки черти на характера ви:

Висок вътрешен фокус на контрол: Вие цените времето си и се чувствате най-добре, когато сами определяте графика си.

Автентични граници: Умеете да разпознавате или се учите кога енергията ви е на привършване.

Умеете да разпознавате или се учите кога енергията ви е на привършване. Комфорт в самотата: За разлика от много хора, вие не се страхувате да останете сами със своите мисли.

За разлика от много хора, вие не се страхувате да останете сами със своите мисли. Качество пред количество: Предпочитате една смислена среща пред десет повърхностни социални ангажимента.

Проучванията показват и една по-тъмна страна. Ако вие сте човекът, който системно и умишлено отменя планове в последния момент, това може да е признак на егоцентризъм или черти, граничещи с нарцисизъм. Но ако просто изпитвате облекчение, когато друг отмени – причината най-вероятно е симптом за така популярния бърнаут.

Как да счупим този модел?

Въпреки че уютният диван вкъщи е изкушаващ, д-р Пападопулос предупреждава, че прекалената изолация може да ни навреди. Тя дава няколко съвета за това как хората могат да се справят с това.

Променете начина на мислене: Вместо да мислите „Ох, трябва да изляза в този студ“, мислете „Ще изляза, за да се посмея с този приятел, който винаги ме разбира“. Фокусирайте се върху печалбата, а не върху усилията.

Вместо да мислите „Ох, трябва да изляза в този студ“, мислете „Ще изляза, за да се посмея с този приятел, който винаги ме разбира“. Фокусирайте се върху печалбата, а не върху усилията. Бъдете реалисти: Не планирайте 5 излизания седмично, ако знаете, че имате енергия само за едно. Балансът е ключов.

Не планирайте 5 излизания седмично, ако знаете, че имате енергия само за едно. Балансът е ключов. Техниката 5-4-3-2-1: Ако тревожността ви спира да излезете, върнете се в тялото си с това упражнение. Назовете 5 неща, които виждате, 4, които чувате, 3, които докосвате, 2, които миришете и 1, което можете да опитате на вкус.

Социализацията е важна за психичното ни здраве. Следващият път, когато планът се провали, насладете се, но не забравяйте понякога да казвате „Да“ на света навън – често именно там се случват най-хубавите неща.

За един от основните проблеми на хората днес – самотата, говори писателката Ника Набокова:

