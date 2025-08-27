Музикалната звезда Енрике Иглесиас и Анна Курникова отново разширяват семейството си! Двамата вече са родители на три деца, а сега очакват четвъртото си бебе по-късно тази година.

Певецът, който навърши 50 години през май, и пенсионираната спортистка, на 44 години, са „изключително щастливи“ за бременността, казва доверен източник, близък до двойката, пред Hola!.

Иглесиас и Курникова вече са родители на 7-годишните близнаци Луси и Николас, както и на 5-годишната Мери, която наричат и с руския ѝ прякор Маша.

Енрике Иглесиас, който отпразнува 50-ия си рожден ден през май, и 44-годишната бивша тенис звезда посрещнаха близнаците през 2017 г., а дъщеря им Мери 3 години след това - през 2020 г.

Спекулациите за нова бременност започнаха по-рано това лято, когато Анна беше снимана докато се разхожда по задачи с дъщерите си. Облечена в необичайно голям спортен тоалет, тя изглежда е крила първите признаци на рястящото си коремче.

Моментът също предизвика недоумение - снимките бяха направени точно когато Енрике се завърна, за да се изяви в Испания за първи път от шест години, което беше важен момент в кариерата му.

Отсъствието на Анна от този концерт разпали мрежите, предвид медицинските съвети за бременни жени да избягват дълги полети. Сега, от изданието Hola!, потвърждават това, на което феновете се надяваха - бременността е истинска и всичко върви гладко.

Снимка: Getty Images/Instagram

Енрике и Анна са заедно от 24 години, откакто искрите прехвърчаха през 2001 г. на снимачната площадка на хитовия му музикален видеоклип за песента „Escape“.

Ексклузивна среща с Енрике Иглесиас - вижте в следващото видео.

