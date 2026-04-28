Моделът и актриса Емили Ратайковски застана пред камерата заедно със своя 5-годишен син Силвестър в нова вълнуваща кампания на Шанел. Красавицата очевидно от рано е започнала да включва детето си в своите модни занимания, а на него му отива да позира чаровно до майка си.

Майка и син пред обектива

Кампанията, споделена в социалните мрежи, включва както видео, така и фотосесия, в които двамата демонстрират близост и са видимо щастливи. Малкият Силвестър, наричан Слай, изглежда напълно естествено пред камерата и дори подсказва, че може да тръгне по стъпките на майка си в модната индустрия. Ратайковски го пита какво най-много обича да ѝ казва, а той отговаря с фразата „Обичам те твърде много“, която двамата превръщат в закачлив рефрен, вдъхновен от песента „Never Too Much“ на Luther Vandross.

Стил и визия, които впечатляват

За снимките Емили Ратайковски избира елегантна, но непринудена визия - дънки, бяла тениска и черно сако, комбинирани с бижута и часовник на Шанел. Малкият Слай е облечен изцяло в бяло, което подчертава чистата и минималистична естетика на кампанията. В кадрите детето тича, играе и се смее, създавайки усещане за спонтанност и топлина, което контрастира с типичната строгост на луксозните модни кампании. Проектът е част от серия на Шанел, посветена на Деня на майката, в която участват и други известни личности заедно с важни за тях жени.

Силвестър е син на Ратайковски от брака ѝ с продуцента Sebastian Bear-McClard. Двамата се разделят през 2022 г., но моделът често споделя моменти от живота си като майка, като този проект е един от най-личните ѝ до момента. С тази кампания Шанел залага не само на стил, но и на емоция - показвайки връзката между майка и дете по естествен и неподправен начин. А за Силвестър това може да се окаже първата стъпка към собствена кариера пред камера.