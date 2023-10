Дори и в рая очевидно има бури! Григор Димитров и Мадалина Геня очевидно имат проблеми в отношенията си. Двамата са изтрили всички свои общи снимки от Инстаграм профилите си.

Нито един от страстната до скоро двойка вече не следва другия в социалната мрежа.

Общите им снимки, споделяни в Инстаграм преди, водят само до един резултат - Sorry, this page isn't available.

За последно двамата се появиха заедно на кино фестивала във Венеция. Те посетиха премиерата на филма Origin.

Появата на Григор във Венеция стана възможна заради ранното му отпадане от турнира US Open. За румънската актриса и модел Мадалина Геня това не беше първото преминаване по червения килим във Венеция. През септември 2021 г. тя отново бе там, а два месеца по-късно бе в Лондон, в компанията на Салма Хайек, Лейди Гага, Джереми Айрънс и др. звезди, тъй като им партнираше във филма „Домът на Гучи“.

Снимка: Getty Images

Връзката на Мадалина с Григор Димитров се разгърна по-бързо от форхенд на Уимбълдън, а точките бяха отбелязани с доста горещи кадри в социалните мрежи. И сигурно няма как да е иначе. Сред някои от най-популярните роли на Мадалина е тази на София Лорен във филма House of Gucci.

Снимка: https://www.instagram.com/grigordimitrov/

Двамата често споделяха постове и сторита със снимки от приятно прекарано време заедно. Не липсваха и обяснения в любов. Румънката похвали най-добрия български тенисист след поредната му победа на турнира в Куинс.

Той пък я поглези за рождения й ден с голям букет червени рози, докато двамата бяха на СПА почивка.