Холи Рамзи, дъщеря на известния шеф-готвач Гордън Рамзи, и шесткратният олимпийски медалист по плуване Адам Пийти съобщиха, че очакват първото си дете, пише британският Independent.

Двойката, която се ожени миналата година, е в очакване на момиченце, което трябва да се роди през декември 2026 г. 26-годишната Холи Рамзи сподели новината в Инстаграм със снимка, на която съпругът ѝ е поставил ръката си върху бременносто й коремче.

Публикацията в социалната мрежа е придружена от текст: „Бебе Рамзи-Пийти идва през декември 2026 г. Нямаме търпение да се срещнем с нашето момиченце.“

Щастливата новина бързо получи множество поздравления от известни личности, включително Виктория Бекъм, която написа „Честито!“, както и от нейния син Ромео Бекъм, който остави емоджита на сърца.

Двамата се ожениха на пищна церемония в катедралата Бат в края на миналата година. Годежът им беше обявен през септември 2024 г., след като Пийти ѝ предложи брак по време на почивка в Крит.

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Според информация на британски медии двамата са се запознали чрез сестрата на Холи – Тили Рамзи, когато всички са участвали в предаването Strictly Come Dancing през 2021 г.

В медиите се появиха и съобщения за напрежение между двете семейства, включително твърдения, че майката на Пийти не е била поканена на моминското парти на Холи, както и обвинения към Гордън Рамзи, които той категорично отрече.

Той определи твърденията като „абсолютна глупост“ и заяви, че семейството му е положило усилия да приеме родителите на Пийти и да ги включи в събитията около сватбата.

Снимка: Getty Images

Рамзи допълни, че между двете семейства е имало напрежение още преди това и че последвалият медиен шум е бил изкуствено засилен.

През април шесткратният олимпийски медалист по плуване Адам Пийти заяви, че се стреми да продължи да се подобрява след победата си на 100 метра бруст на шампионата поплуване на Великобритания, тъй като се стреми да участва в четвъртите си олимпийски игри на игрите в Лос Анджелис през 2028 гoдина.

Снимка: Getty Images

Миналата година Пийти заяви, че планира да добави 50 метра бруст към олимпийската си програма. Той може да стане най-възрастният британски плувец, спечелил олимпийски златен медал през 2028-а, когато ще бъде на 33 години.

АДАМ ПИЙТИ

Адам Пийти е британски състезател по плуване, роден на 28 декември 1994 г., който е широко признат за един от най-доминиращите плувци в историята на бруста. Към момента той е трикратен олимпийски шампион и настоящ притежател на световните рекорди на 50 и 100 метра бруст.