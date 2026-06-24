Актрисата Даяна Хаджиева, позната и от участието си във "Фермата", се сгоди за своя любим Кристиян Ставрев, от когото има три деца. След дълго съвместно съжителство, Кристиян реши да изненада половинката си с приказно предложение за брак на брега на морето.

Тя каза "Да"!

Кристиян Ставрев успя да изненада половинката си Даяна Ханджиева, като се беше постарал всеки детайл от обстановката край морето да бъде перфектен. Свещи, цветя, романтика и най-важния въпрос в живота на всеки мъж. Актрисата каза "Да" и двамата с Кристиян вече са официално сгодени. Щастливата новина обяви самата Ханджиева, като публикува емоционални кадри с любимия си от плажа.

"Малко смешно ще е да напиша “Казах ‘Да’!”, при положение, че всяка вечер заедно приспиваме трите “Да-та”, които ни свързват за цял живот. Но е толкова хубаво, че след цялото това време, все още те вълнува отговорът на специалния въпрос", написа актрисата към публикацията.

Даяна Ханджиева и Кристиян Ставрев са родители на три деца, това е и причината тя да подходи с чувство за хумор, казвайки, че най-важното в живота вече им се е случило. Актрисата отправи и трогателно послание към съпруга си Кристиян:

"Обичам те, обичам семейството ни и пръстенът е много як!" - пише Даяна Ханджиева

Припомняме, че на 30 май 2025 година Ханджиева и партньорът ѝ Кристиян Ставрев посрещнаха на бял свят две малки съкровища – близначки, които зарадваха семейството с двойна доза любов. А в края на 2023 г. се ражда и първото ѝ дете – момченце. Самата тя е признавала, че тогава е преминала през естествено раждане, изпълнено с много вълнение, болка и благодарност.

Снимка: Инстаграм

Как се запознават Даяна Ханджиева и Кристиян Ставрев?

Вече сгодените Даяна Ханджиева и Кристиян Ставрев се запознават случайно на 24-я рожден ден на актрисата. „Празнувах край един басейн. Той ме видя, че танцувам и дойде при мен с танцова стъпка. Оказа се, че същата вечер приятелите му го изпращат за САЩ, където ще учи. Една година си писахме, а когато си дойде за лятната ваканция, нещата се развиха. Връзката от разстояние е изпитание, особено за млади хора, но устояхме“ – споделя Даяна в едно от интервютата си пред Ladyzone.bg