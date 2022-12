Избирането на подаръци за Коледа и Нова година е едно от най-приятните занимания - мисъл за другия, колебания, красиви опаковки, панделки, красиви пожелания на картички. Но да си признаем - понякога търсенето на подарък може да е доста трудно.

Направихме списък с актуални, атрактивни и красиви артикули, на които всяка жена би се зарадвала.

ЗА НЕЙНАТА КРАСОТА



Грижата за красотата трябва да е удоволствие, не тежко задължение. Затова тук включваме не един, а 3 нови продукта - з лице, коса и аромат.

С аромат за парти нощи, опияняващ, омагьосващ, но изтънчен. Особено женствен аромат Jimmy Choo. Точно за него казват I Want Choo Forever on my skin. Парфюмът е специфичен и специален подарък. Добре е да познавате вкуса на дамата, за която го избирате, но с този аромат едва ли ще сбъркате.

Нощният серум Loreal събира любовта и лукса , които всяка жена заслужава в едно. Серумът Age Perfect Cell Renewal Midnigh на на L'Oréal е антиоксидантен комплекс за възстановяване, който подпомага обновяването на милиони нови клетки на кожата, така че бръчките и фините линии да намалеят, а кожата да е видимо по-стегната, гладка, сияйна и с по-младежки вид.

Серум за коса REGROW на Mi Amante e иновативен високоефективен серум при косопад. Този проблем е един от най-често срещаните напоследък не само сред жените, но при тях влияе изключително много на самочувствието. Серумът стимулира растежа, намалява косопада и прави косата видимо по-плътна, силна и жизнена само след 3 седмици употреба.

FОРЕО LUNА 4 - ЗА ЛИЦЕ И ТЯЛО

Една елегантна и красива иновация, която ще промени представите за усещане за чистота и гладкост на всяка жена. Чистата кожа е основата на красивото лице. Но използването на тази четка е не просто почистване като част от рутината, а луксозна грижа и минутки удоволствие, които, вярваме, всеки заслужава. При това в домашни условия. Има меки силиконови влакънца и различни програми за дълбоко и нежно почистване с пет степени на масаж. Подобряват циркулацията на кръвта и естественотото производство на колаген с моментални видими резултати. В допълнение колекцията LUNA 4 изненадва с ревитализираща NIR LED светлина, загряване, микроток за анти-ейдж ефект, както и за първи път LUNA™ 4 body – устройство за тяло, което се бори с целулита.

ПАКЕТ WELCOME ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ

Пакетна услуга от холистичен център Mahamas' Life School. Представлява диагностика и терапия чрез



биорезонансов квантов фийдбек, който може да открие 14000 честоти в тялото;

отработване на резултатите от биорезонанса чрез нейрографично кодиране;

пълен хомеопатичен профил за уточняване на единственото хомеопатично средство, с което се подкрепя физическото, емоционално и ментално здраве;

коучинг план за действие или как да се справите сами

Може да изберет и други пакети "Уравнение на Дирак, или как да случим люовта"; No Time for stress; Know me well, 8 pack for yourself или 3-месечна индивидуална програма по метода Махама.