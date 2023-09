Копринена жилетка на вокалиста на "Куин" Фреди Меркюри с портрети на шестте му котки беше продадена на търг за 174 300 долара!

Известна сред феновете на легендарния изпълнител, дрехата е подарена на Меркюри за Коледа през 1990 г. от неговия приятел Доналд Маккензи.

С тази жилетка, черна копринена риза и спортен панталон вече много болният Фреди се появява в последния видеоклип на "Куин" към песента "These Are The Days Of Our Lives" шест месеца преди смъртта си.

Фреди Меркюри е известен като страстен любител на котките. Върху жилетката са изобразени неговите любимци Голиат, Далила, Лили, Мико, Оскар и Ромео. Маккензи дава техни снимки на приятелката си Риса Ратклиф, която рисува подаръка за вокала на "Куин".

Снимка: Getty Images

"Сотбис" организира поредица от търгове за колекция от 1500 лични вещи на Фреди Меркюри. След смъртта на музиканта те се съхраняват в лондонското му имение "Гардън Лодж", което заедно с тях е завещано на Мери Остин – жената, наричана от Мъркюри "любовта на живота му".

Снимка: Getty Images

Повече от 30 години след смъртта му 72-годишната Остин реши да продаде колекцията си, насочвайки част от приходите към фондация "Меркюри" и фондацията на Елтън Джон, които работят за повишаване на осведомеността за ХИВ/СПИН. Заболяването е причина за смъртта на Фреди, който не доживя до 46-ия си рожден ден.

Снимка: Getty Images

На втория ден от търговете за най-висока сума – 570 000 долара, беше продаден церемониален черен кител с ордени, акселбанти и сребърни пагони, който Меркюри носи по време на организирания от него бал в Мюнхен през 1985 г. по случай рождения му ден. Снимки от скандалното парти са включени във видеоклипа "Living On My Own", който е забранен от Би Би Си.

Снимка: Getty Images

135 000 бяха платени за жълта мрежеста тениска с надпис "Champion" на гърдите, с която Фреди Меркюри е облечен на последния си концерт с "Куин" пред 120 000 души през август 1986 г.

Снимка: Getty Images

Ден по-рано на търга на "Сотбис" бяха продадени ръкописа на емблематичния хит "Бохемска рапсодия" на "Куин" и пианото, на което Фреди Меркюри композира почти всичките си песни, припомня БТА.