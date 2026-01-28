15 януари 2026 г., София – Глобалната медийна компания SPI International обяви стратегическото си партньорство с bTV Media Group, една от водещите медийни групи в България. От 1 януари 2026 г., bTV Media Group стана изключителен представител на рекламния инвентар на DIZI в България.

DIZI е една от водещите марки на SPI International, предлагаща премиум турски сериали с участието на известни звезди и завладяващи истории за любов, предателство и семейни връзки. От стартирането си в България през 2020 г., DIZI спечели популярност сред местните зрители, предлагайки увлекателни истории и висококачествени продукции, които резонират с универсални емоции.

„Радваме се да добавим DIZI в България към портфолиото си от рекламни канали в региона“, заяви Ерван Лухерн, управляващ директор на SPI International. „Това партньорство с bTV Media Group, признат лидер в телевизионните продажби, засилва ангажимента ни да разширим рекламното си присъствие в Централна и Източна Европа.“

С това партньорство България се присъединява към списъка на страните от Централна и Източна Европа, в които SPI International осъществява продажба на телевизионна реклама, заедно с Полша, Чехия, Унгария и Румъния. „В bTV винаги сме се стремили да предлагаме най-добрите продукти. Ето защо сме щастливи да направим още една крачка напред в развитието на пазара и искрено вярваме, че това партньорство ще създаде ценни нови възможности за нашите клиенти“, заяви Велимира Петрова, директор „Продажби“ в bTV Media Group.

През януари в България се излъчват премиерните епизоди от сезон 2 на сериала „Невинните“, както и на вълнуващата драма „Кръгът“. По-късно през тази година DIZI предстои да представи още повече премиерни заглавия и ще продължи да излъчва популярни сериали, обичани от българската публика, включително „Мехмед: Завоевателят на света“ и други. Телевизионният канал в момента е достъпен за българската аудитория чрез големите местни оператори, включително A1, Yettel и Vivacom, което гарантира широк обхват за рекламодателите.

За SPI International:

SPI International е глобална медийна компания, управляваща телевизионни канали и множество дигитални продукти на шест континента. Компанията е основен играч в разпространението на съдържание и излъчването му по цял свят. SPI International управлява множество безплатни и платени телевизионни канали в регионите на Централна и Източна Европа, Западна Европа, Азия и Адрия, включително ключови европейски пазари като Полша, Чехия, Румъния, Сърбия и Нидерландия. SPI International притежава портфолио от канали, които са се превърнали в познати имена – FilmBox, Film1, Kino Polska, Stopklatka и DIZI, заедно с различни тематични канали и стрийминг услуги, включително FilmBox+. Работейки с над 800 оператори по целия свят, SPI използва най-модерни технологии, предоставяйки на своите абонати достъп до линейното и on-demand съдържание на SPI. От над 25 години SPI International е водещ доставчик на кинофилми и телевизионни програми на международните пазари. Солидните партньорства на SPI с големи доставчици на лицензи осигуряват атрактивно съдържание с висока популярност и голямо търсене. DIZI е телевизионен канал, който отвежда зрителите на вълнуващо пътешествие в света на турските сериали. Каналът показва завладяващи и изключителни сюжети за любов и предателство, сложни взаимоотношения и семейни връзки. Каналът е част от портфолиото от телевизионни канали на SPI International. За повече информация посетете: www.spiintl.com.

За bTV Media Group:

bTV Media Group е водещ източник на информация на българския пазар с висока степен на доверие сред аудиторията. Медийната група привлича широка телевизионна, радио и дигитална аудитория с качествени, иновативни, интригуващи и разнообразни местни и международни продукции. Част от портфолиото на bTV Media Group са телевизионни програми, радиостанции, дигитални платформи и марка за дистрибуция на филмови продукции. Групата осигурява ефективно взаимодействие между всички канали, за да позиционира своите качествени продукции еднакво успешно в телевизионна, дигитална и радио среда.

За допълнителна информация, моля, свържете се с:

M3 Communications Group, Inc. на [email protected] или тел. 088 818 70 10.

SPI International – Магда Горницка, [email protected]