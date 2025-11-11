Нов ден, нов тренд в социалните мрежи - с помощта на изкуствения интелект, разбира се. Все по-голяма популярност набира т. нар. "зимен" тренд, станал известен в социалните мрежи още като "Let it snow" или "Winter is coming". Редица български знаменитости се включиха в транда, като споделиха в Инстаграм очарователните си снимки, като сред тях са водещата на bTV Новините Лиляна Боянова, участничката в "Ергенът: Любов в рая" Натали Стойчева, Светлана Василева (Гущерова) и още много други известни личности. Сигурно вече се чудите как да си направите снимки с популярния зимен AI тренд? Няма проблем, вижте по-долу!

С помощта на AI приложение

Със сигурност един от най-бързите и лесни начини е да използвате готовите AI темплейти на мобилни приложения за смартфон или таблет като Meitu, Remini, Lensa и други.

За целта просто трябва да качите своя снимка в някое от изброените проиложения и в секция Styles да изберете някое от следните:

„Let it Snow“

„Winter Fairy“

„Snow Queen“

„Christmas Magic“

AI на приложението ще направи няколко версии, като можете да изберете любимата си, да я запазите на смартфона си и лесно да я споделите в социалните мрежи - само с няколко клика върху дисплея.

Ето и малко съвети за по-добър резултат - използвайте снимка с добро осветление и ясен фон, защото така AI работи по-прецизно. Усмихнете се съвсем леко, в стил Мона Лиза, и гледай право насреща – така погледът изглежда по-категоричен.

С помощта на AI промпт

Разбира се, всичко това може да го създадете много по-прецизно с помощта на AI като ChatGPT и промптове (описания), които можете да копирате и поставиш в още редица AI генератор като Leonardo.ai, Playground AI, Bing Image Creator, BlueWillow, Canva Magic Media или PixVerse. Всички са за тренда „Let it Snow“ - зимна и снежна визия.

Ето как да създадете реалистичен зимен портрет - истинска „Let it Snow“ класика

Напишете следния промпт в AI: Използвай тази снимка и създай реалистичен портрет на млада жена/мъж със зимно палто с качулко, стоящ/а навън, докато наоколо леко пада сняг. Облечен/а е в топло зимно палто, шал и ръкавици. Наоколо има планинско езерео, заснежени върхове и малки хижи. Атмосферата е магична и празнична, с нежна светлина и леко размазан фон. Температура на цветовете – студена, със сини и бели тонове.

А сега вижте какви страхотни резултати се получват!

Лиляна Боянова, водеща на bTV Новините

Натали Стойчева от "Ергенът: Любов в рая"

"Зимата винаги е имала своята тишина, в която всичко изглежда като спомен от приказка. Обожавам начина, по който студът може да изглежда топъл – ако го погледнеш с правилното око. Тези кадри са вдъхновени от зимната магия, но не са просто снимки…", пише Натали към кадрите, които споделя в Инстаграм.

Светлана Василева

"Зимата идва, а профилът ми вече е в пълно зимно настроение благодарение на невероятния едитинг, който получих!", пише тя към кадрите в социалната мрежа.

