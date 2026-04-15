Брадли Купър официално подготвя следващия си режисьорски проект, като ще застане начело на предстоящата предистория на „Бандата на Оушън“, в която ще си партнира с Марго Роби, пише "Холивуд рипортър".

Новината циркулираше от известно време в западните медии, а по време на представянето на Warner Bros. на CinemaCon във вторник ръководителите на студиото Майк Де Лука и Пам Абди официално я потвърдиха.

Филмът все още няма заглавие, но премиерата му е насрочена за 25 юни 2027 г. Купър - който последно режисира Is This Thing On? - ще бъде и продуцент заедно с компанията на Роби LuckyChap.

Марго Роби се включи виртуално по-рано в презентацията и заяви: „Преди Дани Оушън да стъпи в Лас Вегас, двама гениални умове са го научили на всичко, което знае: неговите родители. Ще ги видите в разцвета им в новия ни филм, докато извършват грандиозен обир по време на Гран при на Монако през 1962 г.“

Warner Bros. обяви и редица други премиерни дати, сред които:

„The Revenge of La Llorona“ (9 април 2027)

„Evil Dead Wrath“ (7 април 2028)

„Final Destination 7“ (12 май 2028)

„The Flood“ на Зак Крегър (11 август 2028)

Предисторията на „Weapons“ – „Gladys“ (8 септември 2028)

Неозаглавен филм на Баз Лурман (22 ноември 2028)

Студиото също разкри, че се работи по филм-предистория на „Игра на тронове“. По-рано беше съобщено, че Warner Bros. Discovery разработва както сериал, така и филм за „Завоеванието на Егон“, като изглежда, че именно филмовият проект ще бъде реализиран.

Що се отнася до филма от поредицата „Бандата на Оушън“, първоначално режисьор е трябвало да бъде Лий Айзък Чънг, но той се е оттеглил миналия месец поради творчески различия. В съвместно изявление Warner Bros. и LuckyChap заявиха, че работата с него е била изключително ценна и се надяват на бъдещи съвместни проекти.

Франчайзът „Бандата на Оушън“ стартира през 2001 г. с филма Ocean’s Eleven на Стивън Содърбърг, който е римейк на продукцията от 1960 г. с Франк Синатра и членовете на Rat Pack.

В трилогията участват още Джордж Клуни (в ролята на Дани Оушън), Брад Пит, Джулия Робъртс и Мат Деймън, а поредицата завършва с „Ocean’s Thirteen“ през 2007 г.

През 2018 г. излиза и спинофът Ocean’s Eight на режисьора Гари Рос с участието на Сандра Бълок, Кейт Бланшет и Ан Хатауей.