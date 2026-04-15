Брадли Купър официално подготвя следващия си режисьорски проект, като ще застане начело на предстоящата предистория на „Бандата на Оушън“, в която ще си партнира с Марго Роби, пише "Холивуд рипортър".
Новината циркулираше от известно време в западните медии, а по време на представянето на Warner Bros. на CinemaCon във вторник ръководителите на студиото Майк Де Лука и Пам Абди официално я потвърдиха.
Филмът все още няма заглавие, но премиерата му е насрочена за 25 юни 2027 г. Купър - който последно режисира Is This Thing On? - ще бъде и продуцент заедно с компанията на Роби LuckyChap.
Марго Роби се включи виртуално по-рано в презентацията и заяви: „Преди Дани Оушън да стъпи в Лас Вегас, двама гениални умове са го научили на всичко, което знае: неговите родители. Ще ги видите в разцвета им в новия ни филм, докато извършват грандиозен обир по време на Гран при на Монако през 1962 г.“
Warner Bros. обяви и редица други премиерни дати, сред които:
- „The Revenge of La Llorona“ (9 април 2027)
- „Evil Dead Wrath“ (7 април 2028)
- „Final Destination 7“ (12 май 2028)
- „The Flood“ на Зак Крегър (11 август 2028)
- Предисторията на „Weapons“ – „Gladys“ (8 септември 2028)
- Неозаглавен филм на Баз Лурман (22 ноември 2028)
Студиото също разкри, че се работи по филм-предистория на „Игра на тронове“. По-рано беше съобщено, че Warner Bros. Discovery разработва както сериал, така и филм за „Завоеванието на Егон“, като изглежда, че именно филмовият проект ще бъде реализиран.
Що се отнася до филма от поредицата „Бандата на Оушън“, първоначално режисьор е трябвало да бъде Лий Айзък Чънг, но той се е оттеглил миналия месец поради творчески различия. В съвместно изявление Warner Bros. и LuckyChap заявиха, че работата с него е била изключително ценна и се надяват на бъдещи съвместни проекти.
Франчайзът „Бандата на Оушън“ стартира през 2001 г. с филма Ocean’s Eleven на Стивън Содърбърг, който е римейк на продукцията от 1960 г. с Франк Синатра и членовете на Rat Pack.
В трилогията участват още Джордж Клуни (в ролята на Дани Оушън), Брад Пит, Джулия Робъртс и Мат Деймън, а поредицата завършва с „Ocean’s Thirteen“ през 2007 г.
През 2018 г. излиза и спинофът Ocean’s Eight на режисьора Гари Рос с участието на Сандра Бълок, Кейт Бланшет и Ан Хатауей.