Един от най-ярките представители на литературния абсурдизъм е роден на 30 декември 1905 г. в Санкт Петербург, Русия. Даниил Иванович Хармс (по рождение Ювачьов) - поет, писател и драматург, от чието рождение днес се навършват 120 години. Парадоксалните му разкази и стихотворения, изпълнени с черен хумор и езикови капани, провокират у читателите както смях, така и дълбок размисъл.

Даниил Иванович започва своя да върви по своята писателска пътека през 1921–1922 г., тогава избира и псевдонима Хармс. Сред известните му произведения са „Старуха“, „Падащи баби“, „Оптический обман“, както и детските книги „Удивителната котка“, „Иван Иванович Самовар“, „Во-первых и во-вторых“.

Различният глас в литературния свят - поет, който вижда смъртта като възможност

Хармс е сред основателите на авангардистката поетическа група „Обединение за реално изкуство“ (ОБЭРИУ), създадена през 1926 година, която експериментира с формата в стихове и проза. В нея влизат Александър Введенски, Николай Заболоцки, Игор Бахтерев и други автори. Всички те отхвърлят традиционните изразни средства на изкуството. „Изобразяват реалния свят чрез абсурдистки похвати, експериментират с езика, за да търсят отговори на „дълбоки екзистенциални въпроси: отношението към времето, към смъртта, към възможността за изказване“, пише литературоведът Алексей Машевски.

Единственото голямо представяне на ОБЭРИУ „Три леви часа“ се провежда на 24 януари 1928 г. в Ленинград, където е показана и пиесата на Даниил „Елизавета Бам“. На следващия ден в „Красная газета“ излиза негативна рецензия за провокативното представление, след която публичните изяви на групата спират. В края на 1927 г. известният детски писател Самуил Маршак привлича Хармс и колегите му към работа в детски списания като „Еж“, „Чиж“, „Сверчок“ и писане на детски книги. Хармс публикува стихотворения и разкази, също излизат и девет илюстровани книги с негови произведения за деца.

Литературният абсурдизъм, който умело обитаваше детския свят

Даниил Хармс подхожда сериозно към детската литература, не само защото за него тя остава единственият начин да се издържа чрез писане, но и защото открива, че в света на децата всичко е възможно. Сякаш са от друга планета, където абсурдисткият му поглед към света е добре дошъл. По думите му, вдъхновението, което го води, когато пише за възрастни, се превръща в средство за забавление и образователна игра в произведенията му за малките читатели, пише prlib.ru. Кратките театрални пиеси, стиховете и други текстове за възрастни, които създава, остават непубликувани преди смъртта му.

Да те познаят само в липсата

Признанието идва едва след смъртта му. Архивът с ръкописите му е спасен от литературоведите Ян Друскин и Марина Малич и започва да се публикува през 1965 г. в сборника „День поэзии“. В края на 1980-те произведенията му се публикуват и в чужбина и в самиздат, а първият сборник с „възрастните“ му творби излиза в родината му през 1988 г. Творчеството на Даниил Хармс се характеризира със способността му да представя спокойно и невъзмутимо абсурдни или странни обстоятелства. Открива философско и художествено значение в прости и обичайни или парадоксални ситуации.

Литературното му наследство остава актуално и днес и се радва на популярност сред малки и големи читатели. По мотиви от творбите на Хармс в родината му са създадени десетки анимационни и игрални филми, главно късометражни. Пиесата му „Елизавета Бам“ дълго е в репертоара на българския театър „София“.

Даниил Хармс - стихотворения

МОЛИТВА ПРЕДИ СЪН

Господи, посред бял ден

взе, че силно ме размързя.

Разреши ми да си подремна, Господи,

и докато спя, напълни ме, Господи,

с Твоята сила.

Много искам да разбера,

но не книги и хора ще ми го кажат.

Просвети ме само ти, Господи,

чрез стиховете ми,

разбуди ме силен за битка със смислите,

чевръст в боравенето със словото

и прилежен в Божията възхвала

во веки веков.