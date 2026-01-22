Карнавалът във Венеция е истинска зимна приказка! Едно от най-забележителните събития в Европа, което определено ще ви остави без дъх. Венеция "ще оживее" в периода 31 януари - 17 февруари, в който жители и гости ще имат възможността да се радват на пъстра Италия.

Каква е историята на карнавала?

Още през средновековието венецианците празнуват с маски, музика и улични спектакли. Маските обаче не са били просто красив аксесоар, те са били символ на свобода и излизане от социалните граници на Венецианска република. Забранен през 1797 г. , но по-късно, през 1979 г. Традицията се възстановява и днес Венецианският карнавал е едно от най-значимите и впечатляващи събития.

Снимка: iStock

Град като магия - ангели слизат от небето

Градът се превръща в спектакъл! Паради по каналите, маскарадни балове в дворци и още редица незабравими преживявания.

Един от най-впечатляващите моменти по време на карнавала е, когато над Piazza San Marco артист, преоблечен като ангел дръзко се спуска над площада – това поставя и старта на събитието. Наричат го Volo dell'Angelo или Полетът на ангела.

Снимка: iStock

Festa delle Marie

Древен парад, който е инспириран от важни венециански традиции, а участниците в него са с пищни и приказни костюми.

Парадите по Канале Гранде

Красиви лодки и гондоли преминават по каналите почти като на филм и определено засилват приказната атмосфера.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER