Александра Гърдева от първи сезон на „Ергенът“ отпразнува своя 38-и рожден ден в компанията на свои приятели. Психоложката, която наскоро издаде собствена книга, бе заобиколена от най-близките си хора и посвети личния си празник на истинското приятелство.

На рождения си ден Александра Гърдева си пожела не подаръци, а искрени хора край себе си. За нея приятелството е светлина, която не угасва, огледало, в което виждаме най-доброто от себе си.

„Благодаря, че ви има!“, пише тя, с благодарност към онези, които ѝ напомнят, че истинската близост не се доказва, а се усеща.

„Истинското приятелство не се нуждае от доказателства - то просто е, и чрез него ние определяме не само кой стои до нас, а и кои сме ние самите“, пише още Гърдева в деня, в който изпраща още една лична година и нарича всички свои приятели „добри създания“.

На партито е имало червен килим, а украсата е била в жълто и златно. Тоалетът на Гърдева също е в цвят горчица – рокля по тялото с V-образно деколте и красив детайл на талията. Шампанско, торта и страхотни емоции също са били част от празненството.

Алекс беше една от най-ярките и открояващи се участнички в първи сезон на романтичното риалити и бе една от фаворитките за сърцето на ергена Виктор Стоянов. Съвсем неочаквано обаче тя сама реши да напусне шоуто по bTV.

Гърдева е завършила Нов български университет и две школи по психотерапия в чужбина. Преди "Ергенът" работи в голяма българска фирма по държавен проект. С течение на времето напуска и вече 5 г. има кабинет за терапия в столицата. Личната й промяна налага и професионален интерес в областта на психологията.

В разгара на лятото тя издаде своята дебютна книга „Без празнота“. В нея тя представя специален Дзен метод, който е свързан със заземяване и изчистване на емоционалното състояние, за да излезем от моделите, които са на подсъзнателно ниво. Алекс разглежда и методика, с която да привлечем правилния партньор за нас в романтичен аспект.

Основната тема в книгата на Александра е как да си позволим да бъдем в здравословни отношения, където да сме в дълбока връзка със себе си без страх, вина и празнота. "В истинската любов няма его", убедена е Алекс.

Обръщайки се назад, психоложката споделя, че е запазила хубави и топли спомени от романтичното предаване "Ергенът", в чийто първи сезон тя бе участничка и стигна почти до големия финал. Тя е категорична, че не съжалява за нищо от миналото си.

"Дори и да сгрешим, чувайки себе си, никога не грешим", казва Алекс.

Тъмнокосата хубавица участва и в кинопродукция - филм, българска комедия - "Вампири, върколаци и митични същества". Премиерата по кината ще бъде в края на октомври.

Вижте във видеото какво споделя Гърдева за участието си в "Ергенът":



