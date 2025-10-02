Те станаха едни от най-разпознаваемите участнички в хитовия формат на bTV "Ергенът". Александра Гърдева беше любимка на ергена Виктор Стоянов, но зрителите я запомниха с категоричния й отказ да приеме роза от него. Мони Зенгинер пък предизвика интереса с екзотичната си визия, ориенталските танци и автентичното си поведение. Към днешна дата и за двете има тотална промяна.

Някогашните изкусителки вече са психоложки

Мони Зенгинер от скоро сменя мястото, на което живее, като се премества в София. От ориенталските танци се пренасочва към психологията. В момента учи обща психология в университета във Велико Търново.

Първата й по-кардинална промяна е преди година и половина, когато спира да танцува. Седем години се занимава с ориенталски танци. Решението да прекрати танцовата си кариера не взима изведнъж, но го обявява светкавично.

"Когато за първи път имах досег с тази материя, разбирах, че това не е просто професия, която искам да практикувам. Това е мисия, в която аз трябва да се посветя. В момента консултирам от една година - давам онлайн консултации. Плановете ми напред в психологията са да запиша школа. Насочила съм се към Юнгианската такава."

Зрелищната поява на Мони в "Ергенът" - вижте във видеото.

Алекс Гърдева е завършила в Нов български университет и две школи по психотерапия в чужбина. Преди "Ергенът" работи в голяма българска фирма по държавен проект. С течение на времето напуска и вече 5 г. има кабинет за терапия в столицата. Личната й промяна налага и професионален интерес в областта на психологията.

Какво сподели Алекс за майка си и участието си в "Ергенът" - вижте във видеото.

Защо и двете нарекоха водещата на "Преди обед" идеалната жена - гледайте във видеото.

