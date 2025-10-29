Седемдесетгодишният актьор Келси Грамър е оповестил появата на бял свят на осмото си дете, предаде Асошиейтед прес. Грамър е споделил новината за новото попълнение в семейството в подкаста Pod Meets World. Бебето - момченце на име Кристофър, е четвъртото дете на актьора и съпругата му Кейт Уолш.

"Току-що се роди четвъртото си дете, така че вече имам осем деца. Не е ли прекрасно?", каза Грамър.

Актьорът има още четири по-големи деца от предишни връзки, включително две от бившата си жена Камий Грамър - една от участничките в риалити предаването "Истинските съпруги от Бевърли Хилс".

Грамър участва в подкаста, за да обсъди новата си книга Karen: A Brother Remembers за убийството на сестра му, когато тя е била на 18 години.

Келси Грамър е най-известен с ролята си в хитовия комедиен сериал "Фрейзър" с ролята на терапевта д-р Фрейзър Крейн.

Снимка: Getty Images

Актьорът, познат на зрителите и с участието си в сериала "Бар "Наздраве", обяви през юни, че със съпругата ми Кейти Уолш, която е на 46 години, са в очакване на своето четвърто дете.

Двойката беше уловена от папараци, докато се разхожда в Лондон, а наедрялото коремче на Кейти красноречиво показа, че щастливото събитие ще се случи съвсем скоро.

Снимка: Getty Images

Източници, близки до двойката, разкриха тогава, че тази бременност е била "изненадваща, но чудесна", като дори е "възпламенила отново искрата в брака им".

"Келси е въодушевен, че има възможността да се наслади на бащинството още веднъж, този път като отдели повече време и енергия. Той изключително много подкрепя Кейти по време на тази бременност и очаква с нетърпение да бъде още по-ангажиран татко", сподели източник пред "Дейли мейл".

Снимка: Getty Images

Келси и Кейти, които са заедно от 2009 г. и се ожениха през 2011 г., вече имат три деца – дъщеря Фейт (12) и синове Гейбриъл (10) и Джеймс (8). Това обаче далеч не са всички наследници на звездата. Той има още четири деца от предишни връзки:

дъщеря Спенсър, която е на 41 г. – от първата му съпруга Дорийн Олдърман

дъщеря Гриър на 33 г. – от бившата му приятелка Бари Бъкнър

синове Мейсън на 23 и Джуд на 20 г. – от брака му с Камила Грамър

Снимка: Getty Images

