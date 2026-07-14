В свят, в който постоянно се стремим към повече, шведите отдавна следват различен принцип – философията лагом. Тя се основава на идеята за баланс и умереност, като насърчава хората да правят достатъчно, но без да стигат до крайности. Според специалисти именно този подход може да бъде един от най-ефективните начини за справяне със стреса и бърнаута.

Ето 6 практични правила, с които можете да приложите лагом в ежедневието си

Определяйте само три основни задачи за деня

Вместо да съставяте безкрайни списъци със задачи, експертите препоръчват всеки ден да си поставяте три реалистични и конкретни задачи, които да следвате. Така шансът да ги изпълните е по-голям, а усещането за претоварване значително намалява. Според специалистите мозъкът реагира много по-добре на ясни и постижими цели, отколкото на прекомерно дълги списъци със задължения.

Не пропускайте времето за „фика“

Една от най-обичаните шведски традиции е фика – специална кафе пауза, която не е просто време за напитка, а възможност да се отпуснете, да разговаряте с колеги или приятели и да презаредите. В Швеция тези почивки често са част от работния ден и се смятат за важен фактор за по-добра концентрация и по-ниски нива на стрес.

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Прекарвайте повече време сред природата

Разходките в паркове, гори или край езера са неизменна част от ежедневието на много шведи. Според експертите престоят сред природата подобрява настроението, стимулира креативността и помага на организма да се възстанови след напрегнат ден. Дори кратка разходка може да има осезаем положителен ефект върху психичното здраве.

Добавете ферментирали храни към менюто си

Традиционната шведска кухня включва различни ферментирали и мариновани продукти, които са богати на полезни хранителни вещества. Сред тях са кисели краставички, мариновано цвекло, ферментирало мляко и риба, богата на омега-3 мастни киселини. Освен че са част от местната кулинарна традиция, тези храни подпомагат доброто храносмилане и цялостното здраве.

Забравете за страха, че изпускате нещо

Философията лагом насърчава хората да не се сравняват постоянно с останалите. Вместо да се тревожите какво правят другите или какво бихте могли да пропуснете, обърнете внимание на собствените си нужди и желания. Ако дадено занимание не ви носи удовлетворение, няма причина да се чувствате виновни, че не участвате в него.

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Практикувайте благодарност

В Швеция съществува понятието nöjd, което описва чувството на удовлетворение от настоящия момент. Един лесен начин да го развиете е всяка вечер да си припомняте по три неща, за които сте благодарни. Тази практика помага да се съсредоточите върху положителното и постепенно изгражда по-устойчиво усещане за спокойствие и щастие.