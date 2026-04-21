Любов, страсти и... неочаквани гафове – „Ергенът“ 5 отново доказа, че освен романтика, зрителите получават и солидна доза смях. Между драматичните признания и напрегнатите срещи, участниците неведнъж изстрелват реплики, които мигновено се превръщат в истински бисери и хит в социалните мрежи.

Именно тези неподправени моменти често казват повече за емоциите в имението, отколкото дългите обяснения за любов.

Бисерите от епизод 30 на романтичното риалити

Татяна

„Все още не съм безкрайно демотивирана. В крайна сметка не сме в детската градина да даваме смени и дежурства...“

Мартина

„Животът е радост и тъга, момичета.“

Крис

„А, това какво е - померан?“

Елеонора

„Помело, померан е куче.“

Мартина за Елеонора

„Тя иска да му стъпи на врата.“

Елеонора

„Обичам някой да ме контролира, това е истината, не само в кухнята!“

Крис за Елеонора

„Ей, каква е шматка, направо ме застреля!“

Георги Гатев към Алия

„Сърцето ми е готово за чупене!“

Снимка: Филип Станчев за bTV

Марин

„Мануела си предложи услугите, ако мога така да се изкажа...“

