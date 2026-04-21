Любов, страсти и... неочаквани гафове – „Ергенът“ 5 отново доказа, че освен романтика, зрителите получават и солидна доза смях. Между драматичните признания и напрегнатите срещи, участниците неведнъж изстрелват реплики, които мигновено се превръщат в истински бисери и хит в социалните мрежи.
Именно тези неподправени моменти често казват повече за емоциите в имението, отколкото дългите обяснения за любов.
Бисерите от епизод 30 на романтичното риалити
Татяна
„Все още не съм безкрайно демотивирана. В крайна сметка не сме в детската градина да даваме смени и дежурства...“
Мартина
„Животът е радост и тъга, момичета.“
Крис
„А, това какво е - померан?“
Елеонора
„Помело, померан е куче.“
Мартина за Елеонора
„Тя иска да му стъпи на врата.“
Елеонора
„Обичам някой да ме контролира, това е истината, не само в кухнята!“
Крис за Елеонора
„Ей, каква е шматка, направо ме застреля!“
Георги Гатев към Алия
„Сърцето ми е готово за чупене!“
Марин
„Мануела си предложи услугите, ако мога така да се изкажа...“
Най-интересното четете в рубриката ни "Ергенът 2026 - сезон 5".