В имението на любовта напрежението расте, но когато „Ергенът“ 5 събере на едно място тримата ергени – Марин, Стоян и Крис – и срещу тях застане Мартин, истината започва да излиза наяве.

А най-интересната част безспорно е разговорът с Марин – изпълнен с признания, колебания и няколко много ясни сигнала за това кои жени вече са завладели вниманието му.

Още в началото Мартин хвърля „бомба“ към него, като му споделя впечатленията си от разговора си с Михаела. Той призна на най-младия ерген, че вижда в нея колко е влюбена, особено когато говори за него и усмивката ѝ става широка до ушите.

Това поставя Марин в класическата дилема – когато една жена е сигурна в чувствата си, но не настоява, а оставя избора в неговите ръце.

Ако има жена, която не чака, а действа – то това е Алия.

Мартин е категоричен: „Тя не е дошла тук за детски игри.“

И още по-важното – тя е готова да опита отново с Марин, въпреки че вече е срещнала дистанция от негова страна.

Самият Марин признава, че тя е „страстна и експресивна“, не се страхува от трудни разговори, знае какво иска, но въпреки това... той съзнателно е направил крачка назад.

Дали това е страх от твърде силна жена или просто липса на химия?

Съвсем различна е ситуацията с Руми. Тук объркването е пълно: тя не знае какво иска, според Мартин. Въпреки че има симпатии към Марин, липсата на ясно поведение я поставя в по-слаба позиция спрямо по-активните участнички.

Объркването става пълно с появата на Любомира, която заяви най-голям интерес именно към специалиста по клинични проучвания.

„Един от най-приятните разговори, които съм имал тук“, признава той за срещата им в епизод 18.

И дори повече – между тях има:

сходни разбирания за живота

усещане за лекота

„внезапно свързване“

