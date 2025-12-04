Хаос, сълзи, любов, нежност. После пък – скандали, фалшиви обещания и разочарования. Време е участниците в Ергенът: Любов в рая да се изправят пред себе си, пред избора си и пред останалите – напълно честно и откровено. Ще продължат само онези, които са истински влюбени и не се крият заo маската на удобното приятелство. Но коя от двойките заслужава да остане?

В рая няма място за лъжи, уговорки и измамни връзки

Киара и Красимир

Бургаската певица и Красимир преживяха доста обрати в отношенията си. Преминаха през изпитания, но в крайна сметка успяха да намерят пътя един към друг.

Криси и Петър

Синеоката красавица и актьорът изобщо не тръгнаха добре в началото, но в последствие, нещата между тях се развиха в положителна посока. Двамата изглеждат наистина влюбени и отдадени един на друг.

Габи и Калоян, а между тях – скритото минало на Кристина и Калоян

Отношенията на Габи и Калоян бяха разклатени от скритата истина за миналото на Калоян и Криси, която наскоро излезе наяве. Калоян призна, че познава Криси от реалния живот, като двамата се запознават в гардеробната на столична дискотека. От своя страна Криси обаче отрече да си спомня това запознанство. Дали беше искрена?

Какво си споделиха - гледайте във видеото.

Филипа и Йовица

Вгледани един в друг и сякаш леко изолирани от останалите участници – Фифи и Йово се радват на компанията си. По всичко им личи, че са наистина щастливи един с друг. Те не са конфликтни участници и винаги избират спокойствието пред скандала. Заслужават ли да останат до финал?

Дениз и Виктор

Те са пожар! Те са експлозия! Те са просто Дениз и Виктор, които не могат и ден без скандал помежду си. Но от толкова вълнения, ще остане ли място за тях в рая? Двамата са увлечени от страстта помежду си, но са и много различни. Вижданията им за живота са тотално несинхронизирани и това може да се окаже проблем. Ами ако портите на рая се затворят пред лицето на драмата и конфликтите?

Радо и Галена

Двойката е сравнително нова и двамата тепърва се опознават. Химията е очевидна, но дали е достатъчна?

Останалите участници, които нямат свой партньор и не са формирали двойка, също са притеснени от потенциално напускане на вилата. Благовеста и Денис са нещо като двойка, но не съвсем. Това може да е достатъчно за ада, но за рая – определено не е. Какво ще се случи и за кого романтичното приключение ще приключи – предстои да разберем.

А коя двойка заслужава да стигне до финал според вас? Гласувайте тук:

Коя от двойките най-много заслужава да продължи в „Ергенът: Любов в рая“? Дениз и Виктор 0

Филипа и Йовица 0

Габи и Калоян 0

Радо и Галена 0

Благовеста и Денис 0

Криси и Петър 0

Киара и Красимир 0 Резултати Гласувай

Всичко най-любопитно от предаването, следете в рубриката ни "Ергенът: Любов в рая".

