В "Ергенът" всички страсти все още врят и бълбукат. Вече има влюбени, но има и съмняващи се. Всичко най-интересно от последния епизод вижте тук.

Гатев и Алия отидоха на брега на океана. "За първи път имаме спокойствието и времето да си поговорим малко повече с Алия и да разбера повече за нея", сподели Гатев.

За четвъртия ерген се оказва важно да знае дали момичето до него има симпатии към друг.

"Важно ми е да разбера какви са отношенията между Марин и Алия към този момент - не само защото Марин ми е близък и ми е важно как ще реагира на ситуацията, но и защо прекратява тези отношения", отбеляза Гатев.

Алия също беше развълнувана от тази среща.

"Той ме гледа в очите. Постоянно. И издържа моя поглед. Марин е човек, който не издържа погледа ми, дори намираше нещо неспокойно в това нещо", коментира Алия.

По същото време друга двойка изглаждаше отношенията си.

Кристиян и Елеонора се срещнаха, за да опитат приготвените от тях ястия. Елеонора сподели с Крис, че според нея той има само един негатив – прекалено е реактивен. Той, от своя страна, изтъкна, че никога не е бил агресивен към жена.

И двамата осъзнаха, че са имали проблеми с доверието във връзките си до момента. Важно признание на Крис беше това, че се влюбва все по-дълбоко.

Марин и Михаела също имаха своята романтична вечеря.

Той ѝ признава, че има "таен агент" в имението - Мануела. "Аз я усещам Мануела като много близка приятелка и много неща наистина съм ѝ споделяла. Започвам да си мисля дали тя не се е сближила с мен само заради това."

Двамата повдигнаха темата за лъжата. Марин усеща, че Михаела "се пази" и не показва всичко от себе си.

Първа в имението се връща Михаела. След срещата си с Крис, Елеонора също се върна в имението сияеща. Тя разказа за баницата, която им е помогнала да се сближат и потвърди, че е имало целувка.

Последна в имението се върна Алия, която приповдигнато разказа за срещата си с Гатев. Нурджан конфронтира Алия защо на предната церемония е останала разочарована, след като не е получила роза от Марин, намеквайки за "разнопосочните ѝ интереси".

Ще се задържат ли тези двойки, или ще има разрив - предстои да видим.