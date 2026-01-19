Този месец слънчевата активност е сравнително висока, като през януари 2026 г. се наблюдават няколко индикации за повишена геомагнитна активност - включително силна буря на 19 януари. Въпреки че България не е в най-чувствителната зона за въздействие, технологичните и климатични ефекти могат да бъдат усетени от хората и различни системи.

Какво представляват магнитните бури?

Магнитните бури са временни смущения в магнитното поле на Земята, които се случват, когато силни „изригвания“ от Слънцето удрят и разклащат магнитосферата - защитният магнитен „слой“, който заобикаля нашата планета.

Те могат да причинят:

смущения в радиокомуникациите и GPS сигналите

влияние върху електропреносни мрежи

някои наблюдения сочат, че по-чувствителните хора могат да усетят главоболие, умора или раздразнителност при силна геомагнитна активност, но това не е явно доказано като пряка причинно-следствена връзка

Ето как влияят на дамите:

Последни прогнози

Според Midland Daily News, през вечерта на 19 януари 2026 г. се очаква силна магнитна буря, потенциално от ниво G3 до G4, в следствие на наскоро изхвърлена голяма маса от Слънцето.

Това означава, че земната магнитосфера може да бъде силно възбудена, с възможни технологични и природни ефекти. G3 се счита за силна буря, а G4 - за сериозна буря, способна да причини забележими смущения в някои системи.

България, като страна от умерените географски ширини, обикновено не е в зоната на най-силно изявени ефекти от магнитни бури. Въпреки това при достатъчно силни събития, като G3 и по-сериозни подобни, е възможно:

смущения в радиовръзките - важно за авиацията и любителите на радиото

GPS неточности - влияещи на навигацията и мобилните услуги

нарушения в сателитните комуникации

при екстремни събития - възможни по-широки технологични смущения

Как да се подготвите

Следете прогнози за космическото време - има приложения и сайтове, които показват реалната геомагнитна активност и очаквани бури.

Планирайте внимателно – ако работите с радиа или навигационни системи, изгответе резервни варианти.

За чувствителни хора са препоръчителни почивка, намаляване на стреса и следене на здравословното състояние при силни смущения.

