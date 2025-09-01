ОВЕН

Семейните, радващи се на хармония с брачната си половинка, да са умерени, търпеливи, тактични, спокойно да решават възникващите проблеми, основани на анализ и умение да осъзнават грешките си и да поднасят извиненията си. Да си делят домакинските задължения, отговорностите за децата в тези трудни времена и за държавата и ще се чувстват спокойни. Добре е работата да не пречи на домашните ви задължения, да пазарувате и да подредите масата за вечеря, а в почивните дни и да сготвите, ако го умеете.

Несемейните могат да намерят своята половинка, стига да искат да се сбогуват със самотата си, на която са се обрекли заради страховете си да не изживеят отново обвързване и неочаквана раздяла. Месецът позволява правилна преценка при запознанства, което е добър знак.

Подходящи за създаването на семейство са 1 и 29 септември /понеделник - не на Луната/ 2, 9, 16, 23 септември /вторник - ден на Марс/, 03, 10 септември /сряда - ден на Меркурий/, 11, 18, 25 септември / четвъртък - ден на Юпитер/, 5, 19 септември (петък - ден на Венера), 7, 14, септември (неделя - ден на Слънцето).

ТЕЛЕЦ

През септември вашите материалните си стремежи не ви позволяват да пренебрегвате семейството си и брачната си половинка. В семейството ви отношенията са стабилни, ако не отсъствате непрекъснато от дома с оправданието, че работите, но може ад ви хванат в изневяра и това да е финала на брака ви. Заемете се с подготовката на децата за училище, но харчете умерено, за най-необходимото. Постарайте се да не ги глезите с луксове.

Несемейните може да срещнат половинката си, но ги съветвам да са отговорни към себе си, без значение какви разочарования са изживели преди време, да не се впускат веднага в обещания за бърз брак, особено ако желанието им е за брак по сметка, дори и с цената на не до там щастливо бъдеще, важното е да покажат на своето обкръжение лукса, в който живеят дори и да са нещастни.

Подходящи за сключване на брак са 8, 15, 22 септември /понеделник - ден на Луната/, 2 и 9 септември / вторник - ден на Марс/, 10, 17, 24 септември /сряда - ден на Меркурий/, 4 и 18 септември /четвъртък - ден на Юпитер/, 19, 26 септември ( петък - ден на Венера) и 28 септември (неделя - ден на Слънцето).

БЛИЗНАЦИ

Емоцията господства в дните ви през този месец и не ви подминава с проблемите, които творите сами в личния си живот, не защото го искате, а защото имате навика да действате без задръжки и без реална преценка на случващото се. Семейните да си наложат търпение и да подготвят своите деца - ученици. Не проявявайте ненужна щедрост към непознати, които се оплакват, че нямат пари и за храна.

Несемейните да очакват запознанства и среща с хора, които ги привличат, но със сигурност няма да са щастливи, ако вземат решение за връзка подвластно на емоция и на липсващата преценка за качествата на партньора, който ги привлича, но може да се окажат измамни.

Ако сте решили да сключите брак, месецът не е подходящ, а компромисните дати са 8 септември / понеделник - ден на Луната/, 9, 16, 23 септември /вторник - ден на Марс/, 3 и 17 септември /сряда - ден на Меркурий/, 18 и 25 септември /четвъртък - ден на Юпитер/, 5, 19, 26 септември (петък - ден на Венера), 7, 14, 21 септември (неделя - ден на Слънцето).

РАК

Семейните, решили да разнообразят интимния си живот, ще се окажат през драми водещи до развод, само защото тяхното ново завоевание им е създало интриги, пречещи им да съхранят брака си. Длъжни сте, каквото и да преживявате, за направете покупки за децата си за новата учебна година, дори ако отношенията ви са обтегнати, а след това преценете как да продължите брачното си съжителство или ще се разведете и бързо ще се окаже, че страдате самотни.

Несемейните, които имат сериозна връзка, може да решат да сключат брак, ако са сигурни в чувствата си, или да се влюбят неочаквано и да я прекратят. Да внимават, защото може тази, която приключват да е с подходящия партньор. Ако имате намерение да сключват брак оп сметка нямат гаранция, че ще са щастливи.

Подходящите дати за сватбена церемония са 8, 15, 22 септември / понеделник – ден на Луната/ 2, 9, 16 септември /вторник - ден на Марс/, 17, 24 септември /сряда - ден на Меркурий/, 4, 11, 25 септември /четвъртък - ден на Юритер/, 26 септември (петък - ден на Венера), 7 септември (неделя - ден на Слънцето)

ЛЪВ

През септември всички ваши семейни проблеми са следствие от вашата емоционална чувствителност и невъзможност да преценяване реалностите в личния си живот. Само от вас зависи да намерите начин за баланс между работата и семейните си задължения, както и да сте заедно отговорни преди началото на учебната година, ако имате ученици у дома. Тези, които са трайно нещастни в брака да помислят за развод.

Несемейните имат шанса да срещнат партньор, но не бива да са прибързани с решението си за обвързване, защото в дните им властват чувствата, а те не винаги са верния съветник. Емоцията тук е вредна, защото замъглява разума и пречи да се осъзнаят истинските качества на партньора.

Месецът не е добър за създаване на семейство. Ако имате намерение да сключвате брак, подходящите дати са 1, 15, 29 септември /понеделник - ден на Луната/, 16, 23, 30 септември /вторник - ден на Марс/, 3 и 1- септември /сряда - ден на Меркурий/, 25 септември /четвъртък - ден на Юпитер/, 5, 12, 19 септември ( петък - ден на Венера) или 7, 14, 21 септември ( неделя - ден на Слънцето).

ДЕВА

Семейните, които от хармоничен за претворили брака си в нестабилен, през този месец на ново начало да вземат решение за раздяла, като е добре да се разделят цивилизовано заради децата, които са създали, а и заради самите себе си дори и да нямат деца, за да съхранят добрите си отношения. Бъдете отговори към децата ви, ако са ученици и заедно, дори и с критични отношения ги подгответе за учебната година, за да не се чувстват нещастни.

Несемейните е време да се лишат от самотата, ако нямат Съдбовна забрана за брак, да се огледат и да намерят своята половинка. Може да се решат да останат с партньора, с когото са от години, ако се разбират и са доказали чувствата си, както и да помислят дали да създадат семейство.

Ако имате намерение да сключвате брак, подходящите дни са 15, 22, 29 септември / понеделник - ден на Луната/, 2 и 9 септември вторник - ден на Марс/ 24 септември /сряда - ден на Меркурий/, 4 и 11 /четвъртък - ден на Юпитер/, 5 септември (петък - ден на Венера), 14 септември (неделя - ден на Слънцето).

ВЕЗНИ

През септември си наложете такт, търпение, компромисност и проявете разбиране, ако сте семейни и вашата поливнка има проблеми, които може да сподели и да сте й полезни. Без подкрепата на семейството ви и на вашите близки няма как да градите успешна кариера и вие добре знаете това. Намерете златната среда между работата и личния си живот и бъдете повече време със семейството си. Ако имате деца ги подгответе за новата учебна година.

Несемейните може без усложнения да прекратят връзката си, ако са с неподходящ партньор, Ако са самотни имат шанса да срещнат партньор, който отговаря на интелекта и представите им за щастие, но може усещанията да се окажат измамни. Предпазливостта при избора е задължителна. Да не бързат с обещания за годеж и брак.

Ако сте решили да създадете семейство през месеца, подходящите дати са 1, 22 септември /понеделник - ден на Луната/, 23 и 30 септември /вторник - ден на Марс/, 3 септември /сряда - ден на Меркурий/, 4, 11, 18 септември /четвъртък - ден на Юпитер/, 5 и 12 14 и 21септември (петък - ден на Венера/, 4 септември (неделя - ден на Слънцето).

СКОРПИОН

Семейните представители на знака са орисани на запознанства, често неочаквани, но впечатляващи. Съветът ми е да не изневеряват, да са внимателни при разговори у дома, особено ако са виновни и закъсняват често без да имат приемливо обяснение, защото в един момент изневярата им ще блесне и раздялата няма да закъснее. Семейството няма да търпи създадени извън дома отношения, но децата не бива да са потърпевши. А и новата учебна година чука на вратата.

Несемейните да очакват познанства, но да не бързат с обещания за брак, особено ако някой цели да се обвърже с тях заради лична изгода, парите им или собствено жилище, за да не плаща наемни, но да продължи да си има странични връзки. По-добре е да са още малко самотни, но не и нещастни и да не се поддават на увещанията на роднини и приятели, че ще са щастливи.

Несемейните, които имат сериозна връзка да не прекаляват с критиката си, а тези, които сега откриват партньора си да са предпазливи и да не бързат с обещания за годеж или брак, докато не са се опознали, за да не се окажат разочаровани, но в невъзможност да прекратят отношенията си.

Подходящите дни за сключване на брак са 22 и 29 септември /понеделник - ден на Луната/, 2, 9, 23, 30 септември /вторник - ден на Марс/, 3 септември / сряда - ден на Меркурий/, 4, 11, 18 септември /четвъртък - ден на Юпитер/, 12 септември (петък - ден на Венера), 7 и 21 септември ( неделя - ден на Слънцето).

СТРЕЛЕЦ

Семейните са орисани на труден месец, като често препятствията са неочаквани и ще усложнят личните им отношения, особено ако вече са на ръба на поносимостта. При хармония могат да останат заедно с половинката си и да изчакат да премине кризата. При разруха на отношенията по-добре е да направят крачката към раздяла. Каквото и да решат, ако имат ученици да ги подготвят за учебната година, за да не разочароват децата си, които няма да разберат какво се случва.

Несемейните, ще имат познанства, но ги предупреждавам, че нямат шанса да срещнат подходящ партньор, а ако са убедени, че го имат до себе си, през този месец ще установят, че е изтъкан от недостатъци или е показал и другото свое лице, което не е мечтата им за брачно съжителство. Не е изключено да се разделят.

Несемейните, които имат сериозна интимна връзка, могат да сключват брак през този месец. Естествено може и да се откажат от намерението си, ако осъзнаят, че отношенията им са изчерпани и е време да ги прекратят, защото нямат за какво да си говорят, а брак в мълчание не им е приоритет за бъдещите години.

Ако имате намерение да сключвате брак през септември, може да го сторите компромисно на 1, 8, 15 септември / понеделник - ден на Луната/, 2, 23, 30 септември /вторник - ден на Марс/, 3 септември /сряда - ден на Меркурий/, 4 и 11 септември /четвъртък - ден на Юпитер/, 12, 19, 26 септември (петък - ден на Венера), 21 и 28 септември (неделя - ден на Слънцето).

КОЗИРОГ

При стабилно семейно щастие, хармонични отношения и дълги години семеен живот, не бива да допускате изневери, особено през този месец. За съжаление сте податливи при планирани пътувания и задгранични командировки, да изнервите брачната си половинка със съмнения за изневяра, а ако се докажат не винете никого освен себе си. От вас зависи да не допуснете това, освен ако дълбоко в себе си не осъзнавате, че бракът ви не е мечтания и въпреки дългите години съвместен живот е по-добре да се разделите.

Несемейните може да решат да обявят годежа си или да създадат семейство, но да не забравят че са орисани да срещнат половинката си по време на пътуване у нас, а може и зад граница. Въпреки това може да е човек, който ги е грабнал, но не е подходящия. Да са внимателни.

Ако сте решили да сключвате брак през този месец, изберете 1, 8, 22, /понеделник - ден на Луната/, 23 и 30 септември /вторник - ден на Марс/, 3 и 10 септември / сряда - ден на Меркурий/, 4 септември /четвъртък - ден на Юпитер/, 12 и 19 септември ( петък - ден на Венера), 14, 21, 28 септември (неделя - ден на Слънцето).

ВОДОЛЕЙ

Семейните и доволни от брачния си живот и хармонията, която цари в дома им нямат причина за безпокойство, особено ако намерят компромис между деловите си задължения и отговорностите в личен план, а особено ако подготвят децата си за новата учебната година. Бъдете внимателни с интимната си половинка, ако не сте сключили брак и живеете на семейни начала и не давайте повод за разправии, като флиртувате или изневерявате, а по-добре изненадващо насрочете дата за сключване на граждански брак.

Несемейните, които имат сериозна връзка да не прекаляват с критиката си, а тези, които сега откриват партньора си да са предпазливи и да не бързат с обещания за годеж или брак, докато не са се опознали, за да не се окажат разочаровани, но в невъзможност да прекратят отношенията си.

Подходящите дни за сключване на брак са 22 и 29 септември /понеделник - ден на Луната/, 2, 9, 23, 30 септември /вторник - ден на Марс/, 3 септември / сряда - ден на Меркурий/, 4, 11, 18 септември /четвъртък - ден на Юпитер/, 12 септември (петък - ден на Венера), 7 и 21 септември ( неделя - ден на Слънцето).

РИБИ

Стремежът ви към интелектуално развитие повлиява и отношенията ви, ако сте създали семейство. Време е да си отговорите дали сте щастливи в брака, дали искате да продължите живота си с вашата половинка или е време да се разделите и да се освободите от товар, който вече ви се струва непосилен. Причината е различие в интелекта ви или защото сте се взели в периоди на Съдбовна забрана за брак. Не пропускайте ако имате ученици да ги подготвите за новата учебна година.

Несемейните, които имат сериозна интимна връзка, могат да сключват брак през този месец. Естествено може и да се откажат от намерението си, ако осъзнаят, че отношенията им са изчерпани и е време да ги прекратят, защото нямат за какво да си говорят, а брак в мълчание не им е приоритет за бъдещите години.

Ако имате намерение да сключвате брак през септември, може да го сторите компромисно на 1, 8, 15 септември / понеделник - ден на Луната/, 2, 23, 30 септември /вторник - ден на Марс/, 3 септември /сряда - ден на Меркурий/, 4 и 11 септември /четвъртък - ден на Юпитер/, 12, 19, 26 септември (петък - ден на Венера), 21 и 28 септември (неделя - ден на Слънцето).