На 29 септември 2025 г. звездите ви насърчават да се съсредоточите върху емоционалното равновесие и открита комуникация с близките. Пазете вниманието си в напрегнати моменти – избегнете прибързани реакции, особено по финансови въпроси.

Хороскопът на Алена за 29 септември 2025 г. Какво очаква всяка зодия в любовта през месец септември вижте във видеото. А ето тук вижте какво предстои на всички зодии днес.

ОВЕН

Запознанствата преценявайте правилно, за да не се окажете хлътнали в чувства към неподходящ партньор и прекратяването на отношенията да е болезнено и продължително. Семейните да не мъстят на партньора си с изневяра и секс с непознати партньори.

ТЕЛЕЦ

Склонни сте да вините партньора си за липсата на хармония в отношенията ви, но причината е и във вашето поведение. Сексуалният ви живот изисква старание и от двете страни и взаимно разбиране за желанията ви в интимните мигове.

БЛИЗНАЦИ

Несемейните могат да постигнат много в личния си живот и да създадат стабилна интимна връзка, ако не пропускат познанствата и не чакат чудеса. Не бързайте да се отдавате на сексуални наслади преди да сте проверили чувствата си.

РАК

Разрешете проблемите, възникнали между вас и интимния ви партньор със спокоен тон. Превишили сте правата си и претенциите си и сега се чувствате отхвърлени и необичани. Не се надявайте на сексуални удоволствия, след като отлично знаете къде сте сгрешили.

ЛЪВ

В личния ви живот не са изключени проблеми заради дадени от вас обещания, които няма как да изпълните бързо. Ваши роднини така ще ви ядосат, че сте готови да излезете и да нощувате при приятелки, отказвайки се от сексуалните удоволствия.

ДЕВА

В личните ви отношения все още тлее жарава, която може да подпали отново огъня на яростта. Отдалечили сте от себе си любимите си хора и ако не стане чудо ще си стоите наказани без секс.

ВЕЗНИ

Не пропускайте да се приберете навреме у дома, защото сте поканени на вечеря във ваши роднини. Не се мръщете, а отидете в добро настроение. След като се приберете се отдайте на интимни разговори и сексуални наслади с любимите си.

СКОРПИОН

В личните ви отношения има над какво да поработите. Създали сте предпоставка за скандал, който ще избухне неочаквано по време на вечеря. Ако не го потушите бързо, партньорът ви ще спи на дивана в хола и ще трябва да забравите за интимните мигове и сексуалните удоволствия.

СТРЕЛЕЦ

Контактите ви са много, но голяма част тях ще ви донесат разочарования заради неумение да преценявате хората, които допускате до плановете си. Вечерта си останете у дома и се успокойте след напрегнатият ден. Сексуалните удоволствия ще ви помогнат да се заредите със сили.

Ако сте пропуснали да видите какво предстои за всяка зодия в любовта през месец септември вижте във видеото тук:

КОЗИРОГ

Бъдете особено внимателни в отношенията с близките си и не съсипвайте хармонията в любовта! Ако сте уморени кажете това на партньора си. Няма да ви упрекне, ако отложите сексуалните мигове.

ВОДОЛЕЙ

Не са изключени проблеми в личния ви живот. Нежеланието на партньорите ви да приемат вашите виждания ви действа потискащо. Чувствате се нежелани и лишени от сексуални удоволствия, но вината е във вашето поведение.

РИБИ

В личния живот не са изключени проблеми заради липсата на хармония в отношенията ви. Депресирани сте от невъзможност да постигнете хармония в сексуалния си живот, само защото сте решили, че не сте достатъчно чаровни и привлекателни.

