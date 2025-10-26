На 26 октомври е роден Любо Киров. Той е български певец, композитор и бивш вокалист на група „ТЕ“.

ОВЕН

Интрига предизвикала ревността ви, ще се превърне в причина за проблеми в семейството и с интимния партньор. Тази вечер няма да сте обект на сексуални желания, ако не овладеете емоциите си.

ТЕЛЕЦ

Ако личният ви живот е свързан с разочарования, съществува възможност да го хармонизирате и да се радвате на взаимност в чувствата. Не сте намерили верния път към сърцето на интимния си партньор. Не се лишавайте от романтичните мигове и мечтания секс.

БЛИЗНАЦИ

Отдайте се на почивка, която ще ви зареди със сили, особено ако сте с любимия си. Ако изпитвате желание да се отдадете на сексуални изживявания, не се колебайте. Ще се почувствате ободрени.

РАК

Ще се наложи да разрешавате лични и семейни проблеми, които ще отхвърлят на заден план всички други задачи. Не ви съветвам да се отдавате на секс, ако сте достигнали фазата на неистовата омраза.

ЛЪВ

Не допускайте проблеми в семейството си. Любовта на интимния партньор със сигурност ще ви зареди с нови сили. Не бъдете дистанцирани и не пренебрегвайте сексуалните си изживявания, заради липсата на хармония в отношенията ви.

ДЕВА

Личните ви отношения са проблемни. Изяснете недоразуменията. Семейни проблеми могат да съсипят намерението ви да сте си у дома и с любимите си хора. Вечерта се отдайте на сексуални изживявания, които ще ви разтоварят от напрежението.

ВЕЗНИ

Очаквайте сцени на ревност, ако не сте се прибрали навреме и не сте изпълнили обещанието си за пътуване със семейството. Сексуалните удоволствия ще ви доставят взаимна наслада, но заради разправията може и да ви се разминат.

СКОРПИОН

Обмислете промените, които са задължителни в личният ви живот. Вечерта очаквайте романтична среща. Сексуалните удоволствия са ваша мечта за този ден, но се съобразете и с желанието на интимния си партньор.

СТРЕЛЕЦ

Звездите ви дават възможност да изразите любовта си и да създадете хармония в семейните отношения. Сексът ще ви зареди с добро настроение и ще ви освободи от напрежението на работното място.

КОЗИРОГ

Уловете мига, защото любовта е до вас. От вас зависи да забравите самотата. Ако сте сигурни в чувствата си, не пропускайте сексуалните удоволствия с любимите си.

ВОДОЛЕЙ

Не изяснявайте отношенията с любимите си хора, защото ще сте причина за разправия, която ще ви нарани. Трудно ще намерите отново пътя към сърцата им. Вечерта ще се лишите от сексуални наслади, заради невъзможността да премълчавате.

РИБИ

Несемейните жени да очакват предложение за брак. Ако са сигурни в чувствата си и в тези на партньора си, денят позволява да обявите годеж. Сексът ще ви зареди с добро настроение, ако не изпитвате ревност, която блокира желанието ви за интимност.

