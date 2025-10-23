На 23 октомври е родена Емилия Кларк. Тя е британска актриса, станала световно известна с ролята си на Денерис Таргариен в сериала „Игра на тронове“.

ОВЕН

Отдайте дължимото внимание на семейството си. Бъдете искрени в отношенията с любимите си хора. Ако не сте сигурни в чувствата си или се съмнявате в чувствата на интимния си партньор, забравете за сексуалните удоволствия.

ТЕЛЕЦ

Семейните ще имат неприятности с брачната си половинка, а несемейните - с интимния си партньор. Проявете търпение. Вечерта се отдайте на сексуални удоволствия, които ще изгладят възникналите недоразумения.

БЛИЗНАЦИ

Не допускайте проблеми в семейството, което ще ви отдалечи от любимите ви хора. Сексуалните ви отношения не са хармонични, защото досаждате на интимния си партньор с непрекъснати въпроси за изневери.

РАК

В отношенията с интимния партньор е най-добре да сте въздържани в изразяване на емоциите, за да си спестите разправиите. Не се надявайте, че ще се отдадете на сексуални изживявания, след като сте създали повод за отдалечаването на любимия.

ЛЪВ

Създайте отново хармония в личните си отношения, след като с женския си инат я разрушихте сами. Докажете на интимния си партньор, че чувствата ви не са се променили. Вечерта се отдайте на интимни мигове, приятни разговори и сексуални удоволствия.

ДЕВА

Избегнете проблемите в семейството и с интимния си партньор и се отдайте на почивка и развлечения. Не пренасяйте лошото си настроение върху тях. Вечерта се откажете от компанията на приятели и ако имате до себе си любим, се отдайте на сексуални удоволствия.

ВЕЗНИ

Не се колебайте да се извините на брачната или интимната си половинка, ако сте били изнервени сутринта и сте го засегнали с някой остра реплика. Няма причини за отказът ви от сексуалните удоволствия, освен ако не си ги създадете сами.

СКОРПИОН

Имате колебания по отношение на чувствата си. Още не сте опознали любимия си. Не бързайте да обещавате брак. Не се доверявайте на декларациите, че сте обичани до полуда и не се отдавайте на прибързан секс.

СТРЕЛЕЦ

В личните отношения контролирайте емоциите си, ако искате да избегнете разправиите, скъпи дами. Бъдете мили с любимите си хора. Вечерта отидете на ресторант, а след като се приберете се отдайте на сексуални удоволствия.

КОЗИРОГ

Следобед в днешния ден е възможна разправия с близките ви само защото не са съгласни с вас. Вечерта се отдайте на сексуални удоволствия, само ако имате желание и не сте подложени на натиск.

ВОДОЛЕЙ

Семейните ви отношения са хармонични, но сте изнервени и можете да си навредите. Вечерта се отдайте на приятни разговори с любимите си хора и на сексуални удоволствия, ако са взаимно желани.

РИБИ

Ако не сте семейни имате възможност да срещнете подходящия партньор, скъпи жени. Не бързайте да се отдавате на сексуални удоволствия, ако не сте опознали добре партньора си.

