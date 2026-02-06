Не позволявайте на миниатюрния им размер да ви заблуди - семената от чиа са изключително богати на хранителни вещества, включително разтворими и неразтворими фибри, протеин, полезни мазнини, антиоксиданти и различни минерали.

„Няма нищо лошо в тях. Те са пълни с много полезни съставки“, казва Кийт Айуб, дипломиран диетолог-нутриционист в Ню Йорк и почетен доцент по педиатрия в Медицинския колеж „Алберт Айнщайн“.

Всъщност две супени лъжици семена от чиа съдържат почти 10 грама фибри и пет грама протеин, както и достатъчни количества калций, желязо, магнезий и калий, както и малки количества фолиева киселина, витамин А, селен и цинк.

Тези тъмносиви семена с яйцевидна форма произхождат от пустинното растение Salvia hispanica, което принадлежи към семейството на ментата, и някога се е смятало, че са били основна храна в древната ацтекска диета в Централна Америка, пише National Geographic.

Снимка: Canva

„Разполагаме с научни доказателства, че те са полезни за здравето на червата и сърдечно-съдовата система, включително за кръвното налягане, кръвната захар и холестерола“, казва Уенди Базилиан, експерт по хранене и здравословен начин на живот в Сан Диего и водещ на подкаста 1,000 Waking Minutes.

Наистина, някои учени са нарекли семената от чиа „терапевтично оръжие срещу метаболитни нарушения“.

Да се накисват или да не се накисват

Семената от чиа абсорбират десет пъти теглото си във вода, според Доун Джаксън Блатнър, дипломиран диетолог-нутриционист в Чикаго и автор на книгата The Superfood Swap. Поради това експертите често препоръчват да се накисват в течност преди консумация; в противен случай семената могат да причинят подуване или други форми на стомашно-чревен дискомфорт.

„Накисването увеличава вероятността да чувствате комфорт в областта на храносмилателния тракт - и ще се чувствате по-сити, ако ги накиснете предварително“, казва Блатнър.

Това е така, защото когато абсорбират вода, семената от чиа се разширяват и придобиват желатинова текстура. Но не е задължително да ги накисвате предварително.

„Става въпрос за комфорт и практичност - накисването не отключва ключови хранителни вещества“, казва Базилиан, а вместо това прави семената от чиа по-лесни за храносмилане.

Как да включите семената от чиа в храненето си

„Не се фиксирайте прекалено върху накисването - това пречи на хората да ги използват“, заяви Блатнър.

Вместо да ги накисвате, можете да поръсите сухи семена от чиа върху кисело мляко, зърнени закуски, салати или зеленчуци. Просто се уверете, че пиете достатъчно течности, докато ги консумирате - в противен случай „те ще набъбнат някъде по храносмилателния тракт“, казва Айуб. „Тъй като са богати на фибри, добавяйте ги постепенно към храненето си, за да свикне организмът ви с тях“.

Можете също така да включите семената в смутита, супи и яхнии, като в този случай те ще абсорбират течността естествено и ще сгъстят храната. Помислете за добавяне на семена от чиа към тесто за мъфини, палачинки или хляб. А ако искате да ги използвате като заместител на яйце, Блатнър казва, че можете да смесите една супена лъжица семена от чиа с три супени лъжици вода и да оставите сместа да престои 10 до 15 минути.

Ако решите да добавите семена от чиа към храненето си, важно е да ги консумирате редовно, пише още БГНЕС.

„Една суперхрана не може да бъде еднократен трик“, допълва Базилиан. „Трябва да можете да ядете достатъчно от нея, а семената от чиа са универсални“.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER