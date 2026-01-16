В почти всеки дом има аптечка, в която застояват лекарства с изтекъл срок на годност. Да ги изхвърлим с другия боклук в кофата за смет не е добра идея. Столична община стартира инициатива за безопасно събиране на лекарства с изтекъл срок на годност.

Къде да изхвърлим безопасно лекарства с изтекъл срок на годност?

Пазим хапчета за главоболие, сиропи за кашлица, витамини, мазила и всичко „за всеки случай“ - в дома си, в дамската чанта. С времето обаче тези лекарства остават неизползвани. Срокът им на годност изтича, а ние се чудим какво да правим с тях.

Изхвърлянето на стари медикаменти в обикновените контейнери за битови отпадъци не е добра идея.

Активните вещества в тях могат да попаднат в почвата и водите, да замърсят околната среда и дори да създадат риск за здравето на хората и животните.

Столичната община стартира инициатива за безопасно събиране на лекарства с изтекъл срок на годност. От януари в пет обекта ще бъдат разположени специализирани контейнери, в които всеки може да предаде лекарства с изтекъл срок на годност. Точните адреси може да видите ТУК. Амбицията е постепенно броят да се увеличи, за да бъде услугата достъпна за още повече хора. Проектът ще продължи до март 2026 г.

Какво може и какво не може да се изхвърля в контейнерите?

Малките ежедневни действия на всеки от нас правят голямата промяна. Може да си мислим, че това е само един блистер, но така мислят още милиарди хора на планетата. Грижата не свършва с подредената аптечка или с изхвърлянето на стари опаковки от чантата. Нужно е да положим повече грижата за средата, в която живеем.

Разрешени за изхвърляне в контейнерите:

Само лекарства с изтекъл срок на годност.

Неразрешени за изхвърляне:

козметични и други нелекарствени продукти

игли, спринцовки и инжекционни системи

живачни термометри

апарати за кръвно налягане и друго електронно оборудване

Къде отиват събраните медикаменти?

Събраните медикаменти няма да отиват на сметището. По поръчка на Столичната община фирма ще се грижи за тяхното специализирано и безопасно унищожаване – по начин, който не застрашава природата.

Снимка: iStock

Важно е да знаем!

Никога не изхвърляйте лекарства в обикновените контейнери за битови отпадъци.

Предавайте медикаментите с изтекъл срок на годност в специализирани контейнери в избрани аптеки или в мобилни пунктове за опасни отпадъци,.

Препоръчително е лекарствата да се оставят заедно с оригиналната им опаковка.

