В почти всеки дом има аптечка, в която застояват лекарства с изтекъл срок на годност. Да ги изхвърлим с другия боклук в кофата за смет не е добра идея. Столична община стартира инициатива за безопасно събиране на лекарства с изтекъл срок на годност.
Къде да изхвърлим безопасно лекарства с изтекъл срок на годност?
Пазим хапчета за главоболие, сиропи за кашлица, витамини, мазила и всичко „за всеки случай“ - в дома си, в дамската чанта. С времето обаче тези лекарства остават неизползвани. Срокът им на годност изтича, а ние се чудим какво да правим с тях.
Изхвърлянето на стари медикаменти в обикновените контейнери за битови отпадъци не е добра идея.
Активните вещества в тях могат да попаднат в почвата и водите, да замърсят околната среда и дори да създадат риск за здравето на хората и животните.
Столичната община стартира инициатива за безопасно събиране на лекарства с изтекъл срок на годност. От януари в пет обекта ще бъдат разположени специализирани контейнери, в които всеки може да предаде лекарства с изтекъл срок на годност. Точните адреси може да видите ТУК. Амбицията е постепенно броят да се увеличи, за да бъде услугата достъпна за още повече хора. Проектът ще продължи до март 2026 г.
Какво може и какво не може да се изхвърля в контейнерите?
Малките ежедневни действия на всеки от нас правят голямата промяна. Може да си мислим, че това е само един блистер, но така мислят още милиарди хора на планетата. Грижата не свършва с подредената аптечка или с изхвърлянето на стари опаковки от чантата. Нужно е да положим повече грижата за средата, в която живеем.
Разрешени за изхвърляне в контейнерите:
Само лекарства с изтекъл срок на годност.
Неразрешени за изхвърляне:
- козметични и други нелекарствени продукти
- игли, спринцовки и инжекционни системи
- живачни термометри
- апарати за кръвно налягане и друго електронно оборудване
Къде отиват събраните медикаменти?
Събраните медикаменти няма да отиват на сметището. По поръчка на Столичната община фирма ще се грижи за тяхното специализирано и безопасно унищожаване – по начин, който не застрашава природата.
Важно е да знаем!
- Никога не изхвърляйте лекарства в обикновените контейнери за битови отпадъци.
- Предавайте медикаментите с изтекъл срок на годност в специализирани контейнери в избрани аптеки или в мобилни пунктове за опасни отпадъци,.
- Препоръчително е лекарствата да се оставят заедно с оригиналната им опаковка.
Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK
Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM
Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK
Последвайте ladyzone.bg във VIBER