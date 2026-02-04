С настъпването на февруари много българи обръщат поглед към една от най-старите и уважавани традиции за пречистване у нас – Житния режим. Това не е просто диета за отслабване, а цялостна философско-духовна програма, завещана от Учителя Петър Дънов, която има за цел да хармонизира духа и да „рестартира“ тялото след дългата зима.

Кога започва житният режим през 2026?

През 2026 година официално обявената дата за начало на режима е 4 февруари (сряда). Изборът не е случаен – стартът съвпада с фазата на разпад на луната веднага след пълнолуние. Според традициите това е най-подходящото време за освобождаване от натрупаните токсини и негативна енергия. Изборът на сряда също носи символиката на ден, свързан с прехода и обновлението.

Структура на житния режим: Правилото 10-10-10

Житният режим е сериозен ангажимент, който обхваща общо 30 дни, разделени на три ключови етапа:

Подготовка 10 дни: Постепенно изключване на тежките храни (месо, пържено, млечни), за да не преживее организмът шок.

Същински режим 10 дни: Най-важната фаза, в която менюто е строго ограничено и фокусът е върху житното зърно.

Захранване 10 дни: Плавният път обратно към обичайното хранене, който започва с т.нар. „ангелска супа“ (картофи, магданоз и вода).

Какво може да ядем по време на житен режим?

100 г жито (пшеница), внимателно измито и накиснато

3 ябълки – символ на сърцето и неговата чистота

9 ореха – храна за мозъка и паметта

Мед и лимон – по вкус, за енергия и витамини

Поне 1.5–2 литра вода

Много практикуващи пият и „житната вода“ (водата, в която е киснало житото), вярвайки, че тя е концентрат на жизнена енергия. Важно е всяка хапка да се дъвче бавно, с благодарност и положителна мисъл.

Защо е толкова популярен?

В динамичния ни свят Житният режим е момент за пауза. Той символизира началото на пролетта и желанието ни да излезем от зимната летаргия по-леки, по-здрави и с по-бистър ум. За мнозина това е и начин да се почувстват част от общността на последователите на Бялото братство, които провеждат режима едновременно.

Въпреки духовните ползи, Житният режим е интензивна практика и не е подходящ за всеки. Тъй като не е медицински признат детокс метод, хора с хронични заболявания, диабет, стомашни проблеми или бременни жени трябва задължително да се консултират с лекар.

