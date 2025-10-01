Да имаш стабилен и здрав брак в Холивуд, който е пример за любов и отдаденост, не е никак лесна задача. Доказаха го Никол Кидман и Кийт Ърбан, които след близо две десетилетия сложиха край на съвместния си живот. Те обаче не са единствената двойка, чиято обич не успя да устои на времето. От Никол Кидман и Кийт Ърбан до Мерил Стрийп и Дон Гъмър – вижте кои звездни бракове се разпаднаха след повече от 20 години заедно.

Никол Кидман и Кийт Ърбан

Новината за раздялата на носителката на „Оскар“ и кънтри звездата шокира феновете по целия свят, особено след като през годините те изглеждаха като пример за силна подкрепа и безусловна любов. Слуховете за проблеми започнаха да циркулират, след като различни източници съобщиха, че двамата вече живеят разделени от лятото. Двойката, която сключи брак през юни 2006 г., има две дъщери – 17-годишната Сънди Роуз и 14-годишната Фейт Маргарет. Кидман и Ърбан имат австралийски корени. Двамата преживяха заедно много през годините. На публични събития те винаги изглеждаха щастливо влюбени, целуващи се и държащи се за ръце. Кидман е носителка на „Оскар“, а Ърбан има четири награди „Грами“.

Хю Джакман и Дебора-Лий Фърнес

Хю Джакман и Дебора-Лий Фърнес се влюбват бързо след срещата си на снимачната площадка на австралийския сериал Corelli през 1995 г. Женят се по-малко от година по-късно. Раждат им се 2 деца. През 2023 г. обявиха, че се разделят, за да продължат индивидуалното си развитие. Почти две години по-късно Фърнес за първи път коментира развода публично, наричайки го „травматичен опит и предателство“. Въпреки болката, тя споделя, че вярата ѝ във висша сила и живот според личните ценности са ѝ помогнали да премине през кризата и да намери вътрешна свобода.

Матю и Тина Ноулс

Матю и Тина се женят през 1980 година, година по-късно се ражда Бионсе, а пет години след това и Соланж. Съпрузите работят усилено, за да могат Destiny’s Child да станат световноизвестни – Матю като мениджър на групата, а Тина – като стилист. През 2011 г., след 31 години заедно, обявяват развода си и заявяват: „Решението да прекратим брака си е взаимно. Оставаме приятели, родители и бизнес партньори.“ Тина разкрива в книгата си, че изневерите на Матю започнали още в първата година от брака и станали причина за много болка, въпреки че са имали и щастливи моменти. Въпреки предателствата тя вярва, че той я е обичал и винаги е бил неин защитник. Днес, 14 години след развода, двамата са в добри отношения и тя казва, че го обича „като брат“.



Бил Гейтс и Мелинда Френч

Бил и Мелинда Френч Гейтс се запознават през 1987 г. и се женят в Хавай през 1994 г. Двамата заедно трупат богатство и развиват филантропската си дейност, докато Microsoft на Гейтс постига феноменален успех през 90-те години. Освен че отглеждат трите си деца, по време на брака си те работят заедно по множество проекти, включително създаването на тяхната благотворителна фондация „Бил и Мелинда Гейтс“.

На 3 май 2021 г. двойката обяви раздялата си в общо изявление. Развеждат се през август същата година, след 27 години брак. Няколко години по-късно Мелинда Френч Гейтс окончателно прекратява участието си във фондацията, за да се съсредоточи върху собствените си филантропски начинания.

Джеф Безос и Макензи Скот

Джеф Безос и Макензи Скот са заедно цели 25 години, преди основателят на Amazon да подаде молба за развод през 2019 г. „Както нашето семейство и близки приятели знаят, след дълъг период на пробна раздяла, решихме да се разведем и да продължим живота си като приятели,“ разкри Безос в Twitter. „Чувстваме се невероятно щастливи, че се намерихме, и сме дълбоко благодарни за всяка една от годините, в които бяхме женени. Ако знаехме, че ще се разделим след 25 години, пак бихме го направили,“ добавя той. Двойката има четири деца, три момчета и едно момиче.

Мерил Стрийп и Дон Гъмър

През 2023 г., малко след 45-ата си годишнина от сватбата, Мерил и Дон обявиха, че вече не са заедно. „Дон Гъмър и Мерил Стрийп са разделени от повече от 6 години и макар винаги да се грижат един за друг, те са избрали да живеят отделни животи,“ заяви представител на Стрийп пред списание People. Двамата се запознават чрез брата на Стрийп през 1978 г. и сключват брак шест месеца по-късно. По време на брака си Стрийп и Гъмър имат четири деца — 1 син и 3 дъщери.

Морган Фрийман и Мирна Коли-Лий

Актьорът Морган Фрийман и Мирна Коли-Лий бяха заедно 26 години, преди да се разделят през 2007 г. Според ABC 7 двойката подава молба за развод през юли 2008 г., а той е финализиран през 2010 г. Фрийман и Коли-Лий нямат общи деца, но актьорът от „Изкуплението Шоушенк“ има четири деца от предишни връзки и 14 внуци.

Арнолд Шварценегер и Мария Шрайвър

Арнолд Шварценегер и Мария Шрайвър бяха заедно общо 34 години, преди да прекратят брака си през 2011 г., след като Шварценегер разкри, че е баща на дете от домашната им помощничка, родено 14 години по-рано. Арнолд и Мария започват връзката си през 1977 г., женят се през 1986 г. и имат четири деца заедно. Актьорът има и син Джоузеф от извънбрачната си връзка, роден през 1997 г. Шрайвър подава молба за развод през 2011 г. след 25 години брак. Разводът е финализиран през 2021 г.

Крис и Кейтлин Дженър

Когато започват връзката си през 1990 г., Кейтлин (тогава Брус Дженър) вече има четири деца, а Крис е майка на Кортни, Ким, Клоуи и Роб Кардашиян. След бурен романс двамата се женят само пет месеца след запознанството си. Раждат им се 2 дъщери - Кендъл и Кайли Дженър. Двойката се разделя през 2013 г. след 22 години брак. Две години по-късно Кейтлин публично разкрива, че е трансджендър, а разводът е финализиран същата година.

