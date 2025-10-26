На 27 октомври честваме паметта на свети мъченик Нестор и на преподобния Димитър Басарбовски.

Свети Нестор бил оръженосец на вчера чествания свети Димитър Солунски. Когато военачалникът му Димитър бил затворен заради християнската си вяра, Нестор взел от него разрешение да се изправи срещу могъщия Лий, който с лекота избивал християните в цирка на Солун.

С Божията помощ Нестор надвил Лий, но пък император Максимиан, който присъствал на двубоя, незабавно разпоредил да го обезглавят, първо, защото бил християнин и, второ, защото убил любимия му гладиатор Лий.

Свети Димитър Басарбовски според "История славянобългарска" на преподобния Паисий Хилендарски живял през XVII век, а според други жития - по-рано. Бил беден човек от село Басарбово, Русенско. Възпитан в християнската вяра, той живеел скромно и праведно. Пасял овцете си край реката и това за него било благодатно време за молитва и разсъждение върху Божиите заповеди и думите на Иисус Христос, които Димитър слушал в църква. А когато веднъж неволно стъпил върху едно гнездо в тревата и смазал малките птиченца, след това от разкаяние три години не обул обувка на този крак, припомня БТА.

Според преданието той пръв се заселил в скалните пещери срещу селото, където днес е Басарбовският манастир, и там се подвизавал като отшелник. Изпълнен с Христовата любов, Димитър се молел не само за себе си, но също за своите съселяни и за целия свят. Когато дошъл смъртният му час, легнал между две каменни плочи и така предал духа си на Бога.

След много време тялото му било намерено нетленно и го прибрали в селския храм. А през 1767 г. при Руско-турската война един руски генерал взел светите му мощи, за да ги отнесе в Русия. Но в Букурещ той бил помолен да ги остави на архиепископията и оттогава те са в храма "Св. Константин и Елена" до патриаршията, а светецът се почита като покровител на румънската столица.

Имен ден празнува Нестор.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK