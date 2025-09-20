Имен ден на 21 септември и Отдание на Въздвижение

/ За дома / Семейство

И двамата се отличавали с благотворителност
20 Септември 2025
На 21 септември Българската православна църква почита Св. ап. Кодрат. Св.Исакий и Мелетий, еп. Кипрски, както и Отдание на Въздвижение (нов стил).

Св. апостол Кодрат бил ученик на някои от апостолите, преки ученици на Иисус Христос. Бил поставен за епископ в Атина на мястото на мъченически загиналия Атински епископ св. Публий. Проповядвал словото Божие най-вече в Атина и в малоазийския град Магнезия.

В 126 г. Св. ап. Кодрат написал такава блестяща апология на християнството, че император Адриан, като я прочел, издал указ да не бъде осъждан никой от християните само за това, че изповядвал вярата в Христа, без доказателства, че е извършил някакви престъпления.

Преподобните и благочестиви отци Исакий и Мелетий били епископи на Христовата Църква. И двамата изпълнявали едно и също светителско служение и се отличавали с богобоязливост и християнски добродетели. Тяхно непрестанно дело било да учат народа на Божествените духовни слова и да ходят по Божиите заповеди.

И двамата се отличавали с благотворителност, раздавали имуществото си на бедните и се смилявали над тях, като заедно с веществения хляб ги насищали и с духовен хляб - поучения и душеполезни наставления.

Със своя живот те заслужили дар на чудотворство и починали в мир на старост в различни години, но в един и същи ден.

