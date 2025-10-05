На 6 септември църквата почита паметта на Св. апостол Тома.

Свети ап. Тома бил един от най-преданите последователи на Исус Христос. След възкресението на Спасителя обаче, той поискал сам да види белезите от гвоздеите по тялото Му и да постави пръста си в раните Му, за да се увери, че е възкръснал. Христос се появил и накарал Тома да Го докосне. Оттам е и изразът „Тома Неверни“, станал нарицателен за недоверчив човек.

Апостол Тома е проповядвал в Партия, Мидия и далечна Индия. Там той извършвал чудеса, изцелявал недъзи и така много хора се обръщали към Христовата вяра. Св. Тома покръстил в един град царицата и сестра ѝ, заради което разгневеният цар го затворил в тъмница, подложил го на страшни мъчения, хвърлен бил в тъмница, в огнена пещ – на нажежена желязна скара, но светецът винаги оставал невредим. Поведен да бъде умъртвен вън от града, след него вървели новоповярвалите Азан и Сафот, висши сановници. Апостолът ги благословил: Сафот поставил за свещеник, Азан – за дякон.

Тома приел мъченическа смърт в град Мелипура, като бил набит на пет кола. Мощите му били пренесени в Месопотамия, на гроба му ставали чудеса.

Апостол Тома бил изкусен строител, затова в иконите е изобразяван с дюлгерски метър в ръка, а в октомври е патронен празник на архитекти, зидари и строители; затова в октомври е още ден на архитектите, строителите и зидарите.

На осмия ден след Възкресение Православната църква чества свети апостол Тома с празника Томина неделя.

Имен ден празнуват Тома, Томислав и Томислава.

