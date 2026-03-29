На 30 март се чества паметта на преподобния Йоан Лествичник.

Светецът се почита два пъти, защото е един от видните учители на духовен подвиг, а този подвиг е смисъл и цел на поста. Този именит подвижник от VI-VII век е съставител на прочутото съчинение "Лествица", откъдето идва и прозвището му.

Роден е във втората половина на VI век, но живял толкова скромно в Синайската пустиня, че дори житиеписците му не са намерили достатъчно сведения за това къде и кога е роден, нито дори кога точно е починал. Той живял зрелите си години в първите десетилетия на арабското господство над Палестина, затова е възможно голяма част от паметта за тези години да е насилствено заличена.

Смята се, че светецът произхождал от Сирия. В ранна възраст отишъл на планината Синай и станал послушник на подвижника и мъченик Мартирий, който духовно ръководил младия Йоан. След четири години обучение той станал монах, а вестта за неговите добродетели и мъдрост се разпространила широко. Много монаси и миряни го търсели за съвет. Заради живота си в Синайския манастир е наричан още Синаит.

https://tinyurl.com/mu6bvxwx

А след смъртта на игумена, по молба на братята, той приел да бъде игумен няколко години. Желанието му обаче за отшелничество го подтикнало отново да се оттегли в пустинята и да се посвети на духовни подвизи и писане на съчинения.

Най-известно от тях е "Лествица" (стълба), където в 30 беседи за "стъпалата" на духовното усъвършенстване е описано извисяването на монаха в добродетелите. Първото стъпало е отричането от светския живот, а последното - съчетаването на добродетелите: вяра, надежда и любов. Ето и една негова мисъл: "Смирението е небесен вихър, който може да издигне душата от бездната на греха до небесните висини".

