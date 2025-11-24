На 25 ноември отдаваме почит към паметта на свещеномъченик Климент Римски и на свети Климент Охридски.

Църквата определила паметта на свети Климент Охридски да се чества в деня на древния светец Климент, епископ на Сердика (днешна София) и после на Рим, чиито мощи свети Константин-Кирил намерил в Херсон и след това занесъл в Рим. На него бил кръстен най-видният от учениците на светите братя - Климент, когато бил ръкоположен за свещеник във Вечния град.

Свети Климент Римски бил роден в Рим в знатно семейство и получил много добро образование. Когато апостол Петър проповядвал там, Климент повярвал и се кръстил, а после станал пламенен проповедник на християнството, написал и няколко съчинения. Той първо бил епископ на Сердика, а по-късно - на Рим. Ръководил църквата с голямо усърдие, но при император Траян бил заточен на Кримския полуостров близо до град Херсон. Там завързали желязна котва на шията му и го хвърлили в морето. Така починал в 101 г.

Свети Климент Охридски бил български славянин от македонските български земи. Присъединил се към свети Кирил и Методий в Моравската им мисия, и бил неотлъчно с тях в Моравия, Панония, в немските земи, в Рим и т.н. След смъртта на свети Методий Климент дошъл с други ученици през 886 г. в България, а после свети княз Борис го изпратил за архиепископ в югозападните български земи със седалище в Охрид.

Снимка: bTV

Натрупал голям опит край своите учители, той не само живял с примерна християнска праведност, но и развил неимоверна дейност като свещенослужител, учител, църковен писател и преводач. Станал "пръв епископ на български език", свети Климент обучил 3500 души за нуждите на християнската просвета в своята епископска област, много от тях ръкоположил за свещеници. Упокоил се в дълбока старост през 916 г., почитан от всички още приживе, а след смъртта му бил признат за един от първите български светци.

Празнуват всички, които носят имената Климент, Клементина и Климентина.

