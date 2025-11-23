Известните бийтбокс артисти - Скилъра и Maxo покориха Япония и спечелиха световната титла по бийтбокс за България. Талантливите момчета споделиха в студиото на „Тази неделя“, че дългогодишното приятелство и любовта към бийтбокса са онези неща, без които това постижение нямаше да бъде възможно.

Борбата в Токио – как Скилъра и Максо разтърсиха всички с талант

Александър Деянов и Максо описват японците като много възпитани и уважителни хора, които са ги приели изключително добре. Определят ги като „друг свят, друг строй“. В Токио те се изправят срещу корейци, а на полуфинал – срещу силната френска школа, която е истинско предизвикателство. Въпреки това успяват да докажат големия си талант дори там и побеждават.

„Като надбягване е“, така артистите определят бийтбокс състезанията. „Всеки ден отваряме нови врати и се учим“, споделят още те. Максо разкрива, че началото на кариерата им започнало уж на шега, но общия хъс, постоянството и добрия синхрон помежду им довели до тези забележителни резултати.

Още от разговора - гледайте във видеото тук и най-отгоре.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK