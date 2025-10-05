В студиото на "Тази неделя" гостуваха актрисата Елеонора Иванова и режисьорът Николай Мутафчиев, които представиха новият си филм. "Платформата" вече върви по кината.

"Най-общо казано е филм за свободата и за това как понякога в желанието си да се борим за свобода можем сами да я унищожим", сподели Мутафчиев.

Сюжетът, който проследява филма, е базиран на истинска история.

"Вдъхновена е от случай, в който на един човек му е отнето гражданството и той тръгва да обикаля различни държави, стига до България и по случайност го хващат", продължи режисьорът.

Въпросният човек не получава българско гражданство и продължава да се лута. Персонажът на Иванова също остава без гражданство.

"Тя не се включва толкова активно в политическата страна на тяхното общество, а по-скоро търси свободата си през емоцията - да комуникира както тя иска, или по-скоро, както може", споделя актрисата.

Заедно с Китодар Тодоров, Бойко Кръстанов, Мира Бояджиева и други, те създават една нова държава върху платформа в морето. Филмът "Платформата" представя една различна имигрантска история.

Цялото интервю с артистите - вижте в следващото видео.

