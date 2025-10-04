Когато си в средата на сектор А на Националния стадион и пред вас има море от хора, можете да забравите за близки кадри от сцената.

Но не и ако сте въоръжени с Huawei Pura 80 Ultra. Вечерта на концерта на Енрике Иглесиас в София беше не само музикално преживяване, но и полигон за тест на един от най-впечатляващите смартфони на пазара и то през призмата на това, което най-много интересува нас, жените, възможността да запазим всеки важен момент красиво, лесно и със стил.

Телефон, който снима като камера от първи ред

Pura 80 Ultra разполага с уникална камера система, която включва първия в индустрията превключващ се двоен телефото модул. Звучи сложно? На практика означава, че дори отдалеч, както бяхме ние, на 40-50 метра от сцената, можеш да приближиш така, че Енрике да изпълва кадъра с всички детайли от сцената, осветлението и атмосферата. И всичко това без размазване, без загуба на цвят, без компромиси.

Снимка: LadyZone.bg

Зуумът от 3.7x до 9.4x е оптичен, не дигитален, което прави разликата между „добро увеличение“ и „уау, това е професионално“. Именно този супер телефото режим ни позволи да заснемем уникални моменти от концерта.

Нощта е новото дневно осветление

Концертите не прощават на слабите камери, светлината е екстремна, цветовете се менят всяка секунда, а обектите се движат постоянно. Huawei Pura 80 Ultra не просто се справи, но го направи с финес. Благодарение на 1-инчовия Ultra Lighting HDR сензор и технологията за 16EV динамичен обхват, кадрите запазват детайлите както в най-светлите, така и в най-тъмните части на сцената.

Снимка: LadyZone.bg

Дори в моментите, когато прожекторите осветяват само част от сцената, камерата успя да уравновеси светлината, така че образът да изглежда балансиран, реалистичен и жив.

Видеа, които ще гледате отново и отново

Huawei неслучайно акцентира върху видеографията на Pura 80 Ultra. Видео кадрите от концерта, които виждате в публикацията, са заснети от ръка, без стабилизатор. И все пак, без трептене, без изгорели светлини или загуба на фокус. Камерата автоматично коригира експозицията и движението, а AI функциите подбират най-добрите моменти, дори когато не натискате бутона в точния миг.

Функцията за заснемане на движение улови танцуващите фенове, движенията на музикантите и дори светещите гривни в публиката с изключителна прецизност. Вижте във видеото и детайли от страхотната заря, с която завърши концерта на звездата.

Не само за професионалисти, а за всички, които обичат спомените

Може би не създавате съдържание за Instagram или YouTube всеки ден, но ако обичате концерти, фестивали или просто искате да запазите момента така, както сте го видели, този телефон е за вас. Pura 80 Ultra е като професионален фотограф в джоба ви.

Huawei Pura 80 Ultra бързо си спечели признание, като оглави класацията на DXOMARK. За тези, които не са запознати, DXOMARK е световно призната компания, която оценява качеството на камерите на смартфони чрез строги и детайлни лабораторни тестове. Това първо място е доказателство за изключителните фотографски възможности на устройството.

Снимка: LadyZone.bg

Селфитата също не са за подценяване. Предната 13 MP камера е с ултраширок обектив, който позволява групови селфита дори в тълпа. Цветовете на кожата са естествени, а различните бюти ефекти и светлина могат да се настроят според предпочитанията ви или да се изключат напълно, ако искате максимално автентичен резултат.

Изглежда луксозно. И се усеща така.

Тествахме Huawei Pura 80 Ultra Golden Black, комбинация от черно с топли златисти акценти. Камерата на гърба е обградена от елегантен златен пръстен, а цялостният дизайн съчетава артистичност и премиум излъчване. Това е телефон, който изглежда като аксесоар, а не просто устройство. А когато го държите в ръка, усещането е стабилно, но не тежко, въпреки 233 грама, които са перфектно разпределени.

Дисплеят също е впечатляващ с 6.8-инчов LTPO OLED с максимална яркост от 3000 нита. Дори под директно слънце (или прожекторите на стадиона), всичко е кристално ясно. А благодарение на високата честота на опресняване и интелигентното управление на яркостта, очите ви няма да се уморят дори след няколко часа ползване.

Снимка: LadyZone.bg

Телефонът е защитен с второ поколение Crystal Armour Kunlun Glass, най-здравото стъкло, използвано досега от Huawei, устойчиво на удари и надраскване. Това го прави не само красив, но и изключително практичен, нещо което всяка дама би оценила.

Батерия, която издържа на темпото ви

Концертите са дълги, снимането е интензивно, но Huawei Pura 80 Ultra издържа цялата вечер с едно зареждане. А ако все пак се наложи да го презаредите след дълак ден на постоянна употреба, 100W жично и 80W безжично зареждане го правят напълно готов за нови приключения само за 30-35 минути.

Софтуер, който прави нещата по-умни (и по-забавни)

EMUI 15 е интуитивен и плавен, а функциите като AI Smart Controls и Emoji Crush добавят елемент на забавление. Можете да управлявате телефона с жестове, да активирате бързи функции с двойно докосване, и дори да играете мини игри от заключения екран.

Да имате пълен достъп до любимите си приложения, нотификации и ъпдейти никога не е било по-лесно! С новото устройство няма да се налага да правите компромиси то ви дава всичко, от което се нуждаеш, с минимални усилия.

Снимка: LadyZone.bg

Благодарение на AppGallery, Huawei Pura 80 Ultra е винаги в крак с местните тенденции. Независимо дали става въпрос за банкови приложения, навигационни услуги или любими български приложения, всичко е на един клик разстояние. С EMUI 15 това устройство се превръща в нещо повече от просто мощен хардуер. То е вашият завършен софтуерен партньор, който прави ежедневието по-леко и по-приятно.

AppGallery осигурява достъп до всички популярни приложения, включително и Google услуги, като Gmail, YouTube или Google Maps, чрез интеграция с microG. С други думи, няма компромис с това, което можете да правите с телефона.

Huawei Pura 80 Ultra е не просто телефон. Това е вашият нов фестивален и концертен BFF (най-добър приятел)

Снимка: LadyZone.bg

Ако обичате да снимате, искате качеството да е на ниво, без да носите отделна камера, и искате всичко това да изглежда шик в дамската ви чанта, няма какво да мислите. Huawei Pura 80 Ultra е стилен, мощен и готов за всеки спомен, който искате да запазите.

Видеата и снимките в тази публикация са заснети с Huawei Pura 80 Ultra по време на концерта на Enrique Iglesias на Националния стадион “Васил Левски”, София.