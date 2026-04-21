Вече 30 години, от далечната 1997 г., Carnival Kids заема стабилна позиция на българския пазар за детско и тийнейджърско облекло. Зад развитието на компанията стои последователна стратегия, добре изградена логистична структура и ясна визия за дългосрочно присъствие в сектора. Камелия Сидерова не просто управлява компанията, а изгражда цяла вселена от цветове и стил, за да може Carnival Kids днес да е лидер на българския пазар, а Камелия Сидерова да е успешна бизнес дама.

Камелия, какво е за Вас Carnival Kids?

Carnival Kids е проект, създаден преди три десетилетия с идеята да предложи на пазара по-различни и интересни модели детски облекла – такива, които не се срещат в масовите вериги. Още в началото целта ни беше да подбираме дизайни с характер и индивидуалност, да дадем възможност на родителите да заложат на качеството и разнообразието, които децата им заслужават.

През годините компанията се разви, но основната концепция остана същата – разнообразие, реална наличност и сигурност при всяка покупка. За мен Carnival Kids е дългосрочен ангажимент към клиентите и към стабилното развитие на един български бранд.

Какъв е мащабът на Carnival Kids?

След 30 години Carnival Kids разполага с добре организирана складова инфраструктура и широк асортимент от налични артикули, което осигурява бързина и сигурност при обслужването. Това ни позволява да гарантираме незабавна обработка на поръчките.

Логистичната ни система е организирана така, че всяка поръчка се подготвя в кратки срокове и в повечето случаи достига до клиента в рамките на 24 часа. Бързината и точността на доставките са сред ключовите ни приоритети.

Поддържаме широка гама размери и постоянна наличност, което дава сигурност на родителите, че ще открият точния модел, размер и цвят в момента, в който им е необходим. Ние винаги сме се стремили към нещо повече от просто предлагане на детски дрехи – стремим се да бъдем различни. В основата на нашата философия стои уникалността. Подбираме и създаваме продукти, които не могат да бъдат открити никъде другаде. Предложенията ни покриват всеки етап от израстването – от първите мигове на новороденото, през игривото детство, до динамичния и предизвикателен свят на тийнейджърите.

Какво разнообразие предлагате на пазара?

Една от основните ни силни страни е разнообразието на асортимента. Carnival Kids предлага над 270 000 налични бройки на склад, което осигурява избор, който трудно може да бъде намерен на едно място.



Какво включва портфолиото Ви?

Портфолиото ни включва:

Официални рокли и елегантни комплекти. Това е водещата ни категория и един от най-разпознаваемите сегменти на бранда. Предлагаме богато разнообразие от официални рокли за рожден ден, кръщене и други специални поводи, както и стилни комплекти за момчета – ризи, сака, панталони и цялостни визии. Разнообразието от кройки, материи и цветове позволява избор според конкретния повод и предпочитанията на семейството.

Ежедневни модели – комплекти, блузи и практични решения . Тази категория обхваща удобни комплекти, блузи, клинове, панталони и спортни предложения за училище и свободното време. Тук акцентът е върху комфорта, удобството, функционалността и богатата размерна гама, като всички артикули са налични за бързо изпращане.

Аксесоари – завършекът на всяка визия . Предлагаме разнообразие от аксесоари както за момичета, така и за момчета. За момичетата – фиби, изящни диадеми, ленти за коса, чанти и декоративни детайли. За момчетата – папионки, тиранти, колани и стилни допълнения към официалната визия.

Тематични и сезонни предложения. Асортиментът се допълва от тематични костюми, празнични модели и сезонни колекции, съобразени с различните поводи през годината.

Същественото предимство на Carnival Kids е, че всички тези категории са с реална складова наличност и могат да бъдат изпратени незабавно, което осигурява бързо и сигурно обслужване. За 30 години Carnival Kids не просто създаде успешни модели дрехи – ние облякохме детството на хиляди български деца, които днес вече водят своите собствени деца при нас. Винаги разполагаме с хиляди продукта от различни модели. Нашите колеги - смея да твърдя, истински професионалисти, могат да изпълняват до 300 поръчки на ден, което означава, че днес поръчваш, утре получаваш. Този натрупан опит ни даде увереността, че предлагаме само безкомпромисно качество. Но ние не спираме дотук. Успехът ни на родния пазар ни позволи да разширим мащабите си и да излезем извън границите на България. Активното ни присъствие вече на пазарите в Гърция и Румъния е живото доказателство, че когато един продукт е добър, той може да бъде еталон за стил и устойчивост и на силно конкурентния европейски пазар.

Каква е тайната на успеха на Carnival Kids и на Камелия Сидерова?

Успехът се дължи на последователност и стабилна организация. В продължение на 30 години компанията се развива постепенно, с ясна структура и внимателно планиаране. Тайната на успеха на Камелия Сидерова се крие в една рядка симбиоза: фината женска интуиция, подкрепена от безкомпромисна бизнес дисциплина. В този сектор не можеш да успееш само с цифри – трябва да „чувстваш“ пазара, но и не можеш да оцелееш само с емоция – трябва ти структура. Пазарът преминава през трансформации, технологиите променят начина, по който пазаруваме, но нуждите на нашите малки клиенти остават непроменени: те имат нужда от комфорт и радост. Комбинирайки дисциплината на професионалния мениджмънт с интуитивното разбиране за нуждите на родителя, ние успяхме да превърнем бранда в символ на качество. Carnival Kids днес е пример за това как един бизнес може да расте, без да губи душата си. Нашето надграждане не е само в мащаб и складови наличности, а в качеството на преживяването, което подаряваме. Вярваме, че децата заслужават най-доброто, а родителите – пълна прозрачност. Затова в нашия сайт предлагаме изобилие от реални снимки на всеки продукт, за да се види и усети всеки детайл. Цветовете са точно такива, каквито са в действителност – наситени и истински. За нас успехът се измерва не само в продажби, а в доверието на родителите, че избирайки нас, те подаряват на детето си малко вълшебство в ежедневието.