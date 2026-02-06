На 6 февруари в редица държави по света се отбелязва Денят на замразения йогурт - продукт любим на хиляди, съчетаващ характеристиките на традиционния йогурт и на сладоледа.

Празникът възниква като част от инициативи на хранително-вкусовата индустрия и търговския сектор, насочени към популяризиране на замразения йогурт като по-лека алтернатива на класическия сладолед. С течение на времето датата 6 февруари се утвърждава в международната практика като ден за промоции, специални събития и тематични кампании, организирани от производители, търговски вериги и заведения.

Какво представлява замразеният йогурт

Замразеният йогурт е десертен продукт, приготвен на основата на йогурт или ферментирало мляко, който се замразява и сервира в полузамръзнала форма. В зависимост от рецептата, той може да съдържа различни нива на мазнини и захари, както и добавени плодове, аромати или други съставки. Поради наличието на млечнокисели култури в някои разновидности, продуктът често се асоциира с по-здравословен профил в сравнение с традиционните сладоледи, макар това да зависи от конкретния състав. А днес определено е повод да се почерпите със сладък йогурт за следобедна закуска.

Снимка: iStock

Десерт, толкова любим, който има своя специален ден в календара

Важно е да се подчертае, че 6 февруари не е официален „Световен ден на киселото мляко“ в класическия смисъл на думата. Не съществува международно признат ден, посветен специално на традиционния йогурт или киселото мляко. Отбелязваната дата е свързана конкретно със замразения йогурт и неговата специфика. Утвърждава се чрез дългогодишна практика в търговския и потребителския календар, а не чрез международно институционално решение. Това е специален ден за всички хора, които са верни фенове на замразения йогурт и обичат да похапват сладко "не точно кисело мляко".

Снимка: iStock

Как се отбелязва

Отбелязването на Деня на замразения йогурт обикновено включва:

Специални ценови предложения и промоции в търговски обекти.

Дегустации на йогурт и тематични събития.

Как да си направим най-вкусния замразен йогурт у дома

Може да се приготви с минимален брой продукти и без използване на машина за сладолед.

Необходими продукти

400–500 гр. гъст натурален йогурт.

2–3 с.л. мед, захар или друг подсладител на вкус.

Щипка сол и ванилия (по желание, за балансиране на вкуса).

Подготовка на йогурта

Ако йогуртът е по-рядък, може да го прецедите през цедка, за да получите по-кремообразна текстура.

Овкусяване

В купа смесете йогурта с подсладителя, ванилията и солта. Разбъркайте добре до напълно хомогенна смес.

Замразяване

Прехвърлете сместа в плитък съд, подходящ за фризер. Поставете във фризера за около 3–4 часа.

Разбъркване

На всеки 30–45 минути изваждайте съда и разбърквайте енергично с вилица или шпатула, за да се предотврати образуването на големи ледени кристали. Това е ключово за по-гладка консистенция.

Сервиране

Когато замразеният йогурт достигне желаната консистенция, го оставете на стайна температура за 5–10 минути преди сервиране.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER