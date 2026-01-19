Бившата певица от Little Mix Пери Едуардс роди второто си дете – момиченце с името Аланис Валънтайн, съобщава Bang premier. Радостната новина беше съобщена от самата нея в Инстаграм, където тя публикува черно-бяла снимка заедно с годеника си, футболиста Алекс Окслейд-Чембърлейн, и четиригодишния им син Аксел, всички положили ръка върху новороденото бебе.

32-годишната изпълнителка придружи кадъра само с името Аланис Валънтайн (Alanis Valentine) и емоджи на сърце. Сред първите, които поздравиха двойката, бяха бившите ѝ колежки от Little Mix Джейд Търлуол и Лий-Ан Пинок.

Раждането идва след труден период за Пери, която миналата година разкри, че е преживяла два спонтанни аборта. В интервю за подкаста We Need to Talk тя разказа за драматичния момент, когато по време на късен преглед лекарите съобщили, че бременността е прекъсната. По думите ѝ това е бил „най-лошият ден в живота ѝ“.

Певицата сподели още, че е загубила и първата си бременност, преди раждането на сина си Аксел. Именно заради тези преживявания тя и партньорът ѝ решили да запазят в тайна последната ѝ бременност до момента, в който били сигурни, че всичко протича нормално.

В интервю за списание Glamour Едуардс обясни, че не е споделила новината дори с голяма част от семейството и приятелите си, тъй като не е искала отново да преживява болката от постоянни обяснения и тежки разговори.

Снимка: Getty Images

Днес певицата описва появата на Аланис като щастлив завършек на дълъг и труден път.

