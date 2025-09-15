Всяка нова учебна година изниква въпросът – кои актуалните предмети трябва да учат децата в училище. По този повод в традиционната анкета на Ladyzone.bg ви питаме за вашето мнение.
Какви предмети трябва да учат децата в първи клас?
- „Повече дисциплина.“
- „За религията трябва да учат.“
- „Иска ми се да умеят да готвят.“
- „Как да играят и как да не се забиват в телефоните.“
Кога е първият учебен ден по света?
- В България първият учебен ден традиционно е на 15 септември, дата, която официално обозначава началото на учебната година.
- В много други страни този ден е 1 септември, което датира още от празника „Ден на знанието“ в бившите съветски републики.
- В страни от Северна Америка и Западна Европа, например САЩ, Канада, Великобритания, учебната година започва късно през август или в началото на септември.
- В Австралия и Нова Зеландия, учебната година се синхронизира с климатичните сезони – там тя започва през януари или февруари, когато летният сезон приключва.
- Някои страни в Южна Азия, като Индия, отварят класните стаи през юни, след лятната ваканция, която обикновено включва горещите месеци април–май.
