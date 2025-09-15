Всяка нова учебна година изниква въпросът – кои актуалните предмети трябва да учат децата в училищеПо този повод в традиционната анкета на Ladyzone.bg ви питаме за вашето мнение.

Какви предмети трябва да учат децата в първи клас?

  • „Повече дисциплина.“
  • „За религията трябва да учат.“
  • „Иска ми се да умеят да готвят.“
  • „Как да играят и как да не се забиват в телефоните.“

Всички отговори вижте във видеото. 

Кога е първият учебен ден по света?

  • В България първият учебен ден традиционно е на 15 септември, дата, която официално обозначава началото на учебната година.
  • В много други страни този ден е 1 септември, което датира още от празника „Ден на знанието“ в бившите съветски републики.
  • В страни от Северна Америка и Западна Европа, например САЩ, Канада, Великобритания, учебната година започва късно през август или в началото на септември.
  • В Австралия и Нова Зеландия, учебната година се синхронизира с климатичните сезони – там тя започва през януари или февруари, когато летният сезон приключва.
  • Някои страни в Южна Азия, като Индия, отварят класните стаи през юни, след лятната ваканция, която обикновено включва горещите месеци април–май.

Могат ли българите да четат преди първи клас вижте във видеото тук:

