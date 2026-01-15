С кратък, но силен пост в социалните мрежи Теодора Духовникова отново насочи вниманието към една тема, която рядко губи актуалност - женската солидарност. Позовавайки се на известна мисъл на покойната държавна секретарка на САЩ Мадлин Олбрайт, че „в ада има специално място за жени, които не подкрепят другите жени“, актрисата говори за подкрепата, грижата и отговорността, които жените носят една към друга.

„Ако това е критерият… със сигурност ние няма да сме там“, продължи актрисата.

Постът ѝ не е обвинение, а апел – да бъдем по-внимателни с думите си, по-щедри в подкрепата си и по-съзнателни в отношението си една към друга. В свят, в който жените често са поставяни в конкуренция, посланието на Духовникова е напомняне, че силата идва, когато сме заедно.

В публикацията на Духовникова бяха включени и поредица от кадри с част от колегите ѝ от спектакъла „Поетите“ или по-точно само с нежната част от групата, а именно Диана Алексиева, Луиза Григорова и Весела Бабинова. Четирите дами са отпразнували новото начало: „Едно след новогодишно рандеву с момичетата“, пише още Теодора Духовникова.

„Обичайте момичетата в живота си“, завършва тя емоционалното си съобщение.

Мадлин Олбрайт почина на 84-годишна през 2022 г. Тя е първата жена държавен секретар на САЩ и е сред най-влиятелните държавници на своето поколение. Наричана още „защитник на демокрацията”, тя остави своята следа в политиката и написа история, която ще помним завинаги. Ето още няколко нейни мъдрости:

„Жените не могат да правят всичко по едно и също време, трябва да разберем, че постиженията в живота ни идват на порции.”

„Жените са наистина добри в това да се сприятеляват, но не и в общуването. Мъжете са добри в общуването, но не е задължително да се сприятеляват. Това е груба генерализация, но мисля, че е правилна.”

„Харесва ми да съм жена. Не бях от тези жени, които израстват професионално, носейки мъжки дрехи или изглеждайки като мъж. Харесвам ярките цветове и това, което съм.”

„В главната роля” : „Поетите” в предаването 120 минути - вижте в следващото видео.

