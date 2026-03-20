Пънч, очарователното бебе японски макак от зоопарка в град Ичикава в Япония, очевидно вече е „обвързан“. Маймуната, която е била отхвърлена от майка си след раждането, се превърна в интернет сензация, след като потърси утеха в плюшена играчка орангутан. Историята на Пънч придоби трогателен обрат, в момента, в който той срещна Момо-чан - женски макак. Видеоклипове, споделени в социалните мрежи, показват как двамата се гушкат, играят и дори си разменят нежни „целувки“.

Видеата, показващи взаимоотношенията им, станаха вирусни, разтопиха сърцата на многобройните фенове на малката маймуна и спечелиха на Момо-чан титлата „гадже“ на Пънч.

„Вълнуващи новини! Наскоро Пънч си намери приятелка на име Мо и те прекарват цялото си време заедно. Мо е малко по-голяма от Пънч, но са напълно неразделни“, гласеше надписът към видеото, споделено в Instagram от Beyond The Wildlife.

Пътят на Пънч към общуването не е бил лесен. Той се е сблъсквал с тормоз от по-възрастните и доминиращи маймуни, но с времето се е научил да се ориентира в социалните сигнали и да изгражда взаимоотношения с останалите от вида.

Плюшената му играчка, Ора-мама, остава символ на утеха, но фокусът на Пънч се е изместил към новата му приятелка Момо-чан. Онлайн потребителите реагираха на видеото.

„Пънч си намери приятелка, а ти все още си необвързан/а“, пише един човек.

„Тя е с него само защото е известен“, написа друг потребител.

„Тя има страхотен вкус. Той е всичко: красив, издръжлив, находчив и утешаващ маймун, а сега има и разкошна женска. Надявам се да не ѝ разбие сърцето. Очевидно е много привлекателен за всички“, сподели трети потребител.

„В крайна сметка всеки намира своята маймуна“, шегува се четвърти.

