Един от най-красивите плажове в Гърция скоро ще стане още по-разпознаваем по света. Войдокилия - природното бижу на Пелопонес с форма на перфектна гръцка буква омега - е сред локациите, избрани за мащабната филмова адаптация на „Одисея“ на режисьора Кристофър Нолан.

Разположен край град Пилос в област Месиния, плажът впечатлява с полукръглата си пясъчна ивица, кристално чистите тюркоазени води и дивата си красота. Липсата на големи хотелски комплекси и масова туристическа инфраструктура превръща мястото в естествен декор, който сякаш е създаден за митичния свят на Омир.

За снимките на „Одисея“ екипът на Нолан използва няколко емблематични места в Пелопонес, сред които Войдокилия, пещерата на Нестор, плажът Алмиролакос, замъкът Мефони и Акрокоринт. Гръцката част от продукцията е заснета в района на Месиния и Коринт, като страната се превръща в един от ключовите фонове за пътуването на легендарния герой.

Снимка: Getty Images

Място, свързано с легендите на Омир

Изборът на Войдокилия не е случаен. Районът около древния Пилос е тясно свързан с митологията за Троянската война и цар Нестор - владетелят, когото Телемах посещава в търсене на своя баща Одисей.

Над плажа се намира пещерата на Нестор, а в близост са останките на Палеокастро - историческо място, от което се разкрива впечатляваща гледка към залива и лагуната Ялова. Самата лагуна е защитена природна зона от мрежата „Натура 2000“ и е дом на множество видове птици.

Холивудска продукция с истински пейзажи

„Одисея“ е един от най-амбициозните проекти на Кристофър Нолан. Режисьорът, известен с предпочитанието си към реалните локации и практическите ефекти, залага на истински природни декори вместо изцяло дигитално създадени светове.

Филмът е заснет в продължение на 91 дни на различни места по света, включително Гърция, Италия, Мароко, Исландия и Шотландия. Продукцията е първият пълнометражен филм, заснет изцяло с IMAX 70 mm филмови камери, което цели максимално кинематографично изживяване за зрителите.

В главната роля на Одисей влиза Мат Деймън, а актьорският състав включва още Ан Хатауей като Пенелопа, Том Холанд, Зендая, Робърт Патинсън, Чарлийз Терон и Лупита Нионг'о. Историята проследява легендарното десетгодишно пътуване на Одисей обратно към дома му в Итака след края на Троянската война.

Войдокилия отдавна е сред най-сниманите и популярни в социалните мрежи места в Гърция, но появата му във филм на Кристофър Нолан вероятно ще привлече още повече внимание към региона. Плажът обаче остава защитена природна зона, затова посетителите трябва да се съобразяват с ограниченията – да пазят чистотата и да уважават уникалната екосистема.

До него се стига през района Пилос-Нестор в югозападната част на Пелопонес. Освен самия плаж, районът предлага възможност за разходки до пещерата на Нестор, археологически обекти и панорамни маршрути с едни от най-впечатляващите гледки към гръцкото крайбрежие.

С „Одисея“ Кристофър Нолан не просто разказва една от най-великите истории на човечеството – той превръща древните пейзажи на Гърция в част от нова кинематографична легенда.