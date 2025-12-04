В последните години интернет културата създаде цяла „алфа-бета-сигма“ екосистема от термини, които – често без научно покритие – се използват за описване на мъжки типове и поведение. Един от новите популярни изрази е „бета, която се прави на сигма“. Срещаме го в TikTok, Reddit, мийм страници и коментари под видеа, но какво всъщност означава това?
Какво е „бета“ в интернет жаргона?
В онлайн поп културата „бета“ се използва за мъж, който се възприема като:
- по-плах или несигурен
- твърде податлив на чуждо мнение
- конфликтно-избягващ
- търсещ одобрение
- следващ, а не водещ
Разбира се, това е карикатура, а не реална психология – но мрежата обича етикети.
Какво е „сигма“?
„Сигма мъжът“ е митологизирана интернет фигура, особено популярна в TikTok:
- самостоятелен „вълк единак“
- не търси валидиране от никого
- самоуверен, тихо доминиращ
- мистериозен, независим, антисоциален по избор
Сигма образът е по-„естетизиран“ и популярен в мийм културата – често под видеа на герои като Джон Уик, Райън Гослинг от Drive и др.
Какво е „бета, която се прави на сигма“?
Това е хумористичен (понякога и леко злъчен) израз, използван за човек, който:
- реално е по-несигурен, но се опитва да изглежда мистериозен или доминиращ
- говори за „независимост“, но все пак търси одобрение
- позира като „вълк единак“, докато всъщност се влияе силно от чуждото мнение
- често споделя сигма цитати, но реалните му действия не съответстват на посланията
Накратко човек, който се опитва да бъде „студен и независим“, без това да му идва отвътре.
Как изглежда това в реалния живот?
- човек, който се прави на „не ми пука“, но проверява дали са видели сторито му
- момче, което говори за „стойки, граници и самостоятелност“, но се обажда по пет пъти дали го харесват
- споделя мотивационни клипове „be a sigma“, но се обижда от всеки коментар
- мълчи драматично, но чака реакция
Има ли нещо вярно в него?
От психологическа гледна точка това определение не е точно. Хората не са „алфи“ и „бетъри“ по рождение, а поведението е динамично, ситуационно и социално. Но като културен феномен терминът се използват за ролева идентификация, подигравка, самоирония и за анализ на онлайн поведение.
Ако трябва да го кажем просто… „Бета, която се прави на сигма“ е човек, който се преструва на независим и мистериозен, но всъщност не се чувства такъв.