Канадската певица Нели Фуртадо обяви, че се оттегля от музикалната сцена, след като стана обект на масирани атаки от за външния ѝ вид в социалните мрежи, съобщава Pagesix.

В емоционален пост в Инстаграм по повод 25-годишнината от дебютния ѝ албум “Whoa, Nelly!” (2000), 46-годишната изпълнителка сподели, че е благодарна за всичко, което кариерата ѝ е донесла, но е време да продължи напред.

„25 години по-късно музиката ми достигна до ново поколение фенове и това ме прави безкрайно щастлива. Но реших да се оттегля от сцената за неопределено време и да се посветя на други творчески и лични начинания, които по-добре подхождат на тази нова фаза от живота ми", пише тя.

Фуртадо добави, че винаги ще се определя като автор на песни, макар да спира активните си участия:

„Обичах кариерата си и ще нося музиката в сърцето си завинаги", споделя певицата.

Снимка: Getty Images

Изпълнителката на хита “I’m Like a Bird” изрази „безкрайна благодарност“ към феновете, които са слушали и споделяли музиката ѝ през годините, както и към екипа и колегите, които са помогнали да осъществи своите поп мечти.

Решението ѝ идва след вълна от критики за външния ѝ вид и сценичното ѝ облекло, които Фуртадо получи онлайн през последните месеци.

Снимка: Getty Images

По време на участието си на Manchester Pride през август, тя отговори по оригинален начин – с тениска с оптическа илюзия, изобразяваща анимационно тяло в минижуп и колан с надпис “Whoa Nelly”, а на гърба – думите “Better than ever” („По-добра от всякога“).

Снимка: Getty Images

С това Фуртадо затваря глава, в която оставя над две десетилетия музикални постижения, шест студийни албума и многобройни хитове, докато се насочва към по-лични и спокойни творчески пътища.

Вижте повече за Нели Фуртадо в следващото видео:

