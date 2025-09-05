Проблемът с тютюневия дим от съседите е често срещан в жилищните блокове. Освен че е неприятен, той може да бъде и опасен за здравето – особено при деца, хора с алергии или респираторни проблеми. Още по-ужасна е ситуацията, когато хората, живеещи в засегнатия апартамент, са непушачи. Ако димът от цигарите на съседките ви влиза в стаята, ето няколко практични решения и откъде може да идва проблемът.

Намерете източника

Най-важното, което трябва да направите, е да разберете откъде идва димът – прозорец, цепнатини, врата, вентилация. Така ще може да решите проблема радикално. Ако цигареният дим влиза от прозорец – затворете го и проветрявайте в часовете, в които съседите не пушат или през вечерта. Уплътнете прозорците с гумени ленти или силикон. Проверете контактите – ако блокът е стар, има голяма вероятност именно от контактите да се просмуква неприятна миризма на цигари, както и от други източници. Инвестирайте в майстор, който да уплътни кухините и нови контакти, за да бъде решен проблемът. Проверете въздуховодите и дали някой комшия не е запушил случайно вентилацията.

Как да подобрите качеството на въздуха у дома

Инвестирайте в пречиствател на въздух с HEPA филтър – активният въглен улавя миризмите на дим.

Проветрявайте, когато съседите не пушат, както и вечер.

Използвайте ароматизатори или натурални решения – например купички със сода бикарбонат или активен въглен в стаята.

Какво да правим, ако нищо не помага

Проведете спокоен разговор със съседите, ако имат възможност да сменят терасата или стаята с друго място, на което да пушат. Ако и тогава нещата не се подобрят, може да свикате общо събрание на входа. Проверете дали и други имат подобни проблеми с вентилацията и общите части.

Заедно с всички съседи може да приемете общи правила за тютюнопушенето в общите части. Трябва да сте наясно обаче, че В България законодателството забранява пушенето в закрити обществени помещения, но не и в частни жилища.

